Inicia CBTIS 137 clases presenciales con segundo semestre

NUEVO LAREDO, TAM. – El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 137), iniciará con clases híbridas a partir del lunes 21 de febrero, iniciando con alumnos de los grupos de 2do semestre.

Jose Lorenzo Villegas Robledo, director del Cbtis 137, dijo que las clases serán alternadas y por grupos: 2do semestre, del 21 al 25 de febrero; del 28 de febrero al 4 de marzo, 4to semestre y, del 7 al 11 de marzo, sexto semestre. Y así, sucesivamente, se irán rotando los grupos para tomar clases presenciales, lo que sería hasta terminar el actual semestre.

‘Esta forma de impartir las clases, es con la finalidad de que los alumnos tengan un mejor aprendizaje, que realicen sus prácticas, que tengan una mejor interacción. Sobre todo que nos cuidaremos con todas las medidas de seguridad, que sería la toma de temperatura, uso de cubrebocas, gel antibacterial, así como los grupos debidamente distribuidos”, explicó.

Una de las medidas más importantes que implementará el Cbtis 137, para evitar posibles contagios, es que para volver a clases presenciales los alumnos deberán estar debidamente vacunados con todas las dosis que se ofrecieron conforme a sus edades, ya que esto principalmente es una responsabilidad social, y se cuidarán ellos mismos, a los maestros y en sus hogares.

“Para ingresar tendrán que presentar sus comprobantes de vacunación contra covid, y no es por discriminar, pero no queremos alumnos que no estén vacunados, porque ya sea en el trayecto, ya sea por el camión, o tocar áreas que estuvieran posiblemente contaminadas, y se nos pueda enfermar. Entonces no queremos correr ese tipo de riesgo, por ello a los alumnos que no estén vacunados, se les invita a vacunarse por favor, ya que es una responsabilidad social donde debemos cuidarnos todos”, precisó Villegas Robledo.

Por otra parte, a los alumnos que se registraron para nuevo ingreso, se les informa que iniciarán con el curso de nivelación el 26 de febrero, iniciando con el uso de todas las herramientas, que se utilizan por parte del cbtis para enseñar. Curso que será los días sábado, lo que duraría cuatro semanas, y por otras cuatro semanas tomarán lectura, redacción y matemáticas, ya que alrededor del 26 de abril, se aplicará el examen de admisión.

Foto Iván Zertuche