Ingresa mujer golpeada al Hospital General

NUEVO LAREDO, TAM .- Una mujer identificada como Daniela Concepción “F”, de 33 años de edad, ingresó al Hospital General con diversas lesiones, luego de ser localizada golpeada e inconsciente, hecho que fue reportado a autoridades de seguridad pública.

De acuerdo con la información recabada, la mujer fue trasladada al nosocomio alrededor de las 10:40 horas por su padre, quien acudió en su auxilio tras recibir una llamada de emergencia de su hija desde el Parque Mendoza.

Personal médico notificó a elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que la paciente presentaba contusiones en el rostro y en ambas piernas, por lo que fue atendida en el área de urgencias, cuarto de shock.

Ante la autoridad, Daniela Concepción “F” manifestó que mantenía una relación sentimental con Alexandro “E”, de 30 años, a quien conoció en octubre de 2025, señalando que desde el inicio fue víctima de violencia física y psicológica constante.

Indicó que en noviembre de 2025, tras quedar embarazada, fue agredida por su pareja, lo que presuntamente derivó en la pérdida del embarazo, además de referir que padece ansiedad y depresión.

La mujer declaró que la mañana de los hechos sostuvo una discusión con su pareja por celos, tras lo cual fue nuevamente golpeada y trasladada en un vehículo, logrando descender en el Parque Mendoza, donde fue auxiliada por su padre.

El caso quedó a disposición de la autoridad investigadora para el seguimiento legal correspondiente, mientras Daniela Concepción “F” permanece bajo atención médica y se realizan las diligencias conforme a los protocolos establecidos.