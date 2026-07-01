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Inglaterra vence 2-1 a Congo y jugará contra México

En octavos de la Copa Mundial 2026

England's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal next to his teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill)
AP

ATLANTA (AP) — Harry Kane salió al rescate de Inglaterra al anotar dos goles en el segundo tiempo y los Tres Leones doblegaron el miércoles 2-1 a Congo para citarse con México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Inglaterra le dio la vuelta al marcador y jugará contra el Tri en el Estadio Azteca el próximo domingo. La selección inglesa volverá a ese escenario, 40 años después del cruce contra Argentina en los cuartos de final de México 1986, partido recordado por la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona.

Kane, el goleador histórico de los ingleses niveló el marcador con un cabezazo a los 75 minutos luego que Brian Cipenga le dio a Congo una inesperada ventaja en los primeros compases del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Kane sentenció la victoria con un derechazo al ángulo superior a los 86.

Inglaterra sufrió lo indecible durante la tarde y parecía condenada a sufrir una de las mayores sorpresa en la historia del torneo.

Muere Victor Willis, coautor de ‘Y.M.C.A.’

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