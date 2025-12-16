Informa Chiefs cirugía exitosa de Mahomes tras ruptura del ligamento cruzado

El quarterback iniciará rehabilitación inmediata y se espera su regreso durante la próxima temporada regular

Patrick Mahomes (15), quarterback de los Chiefs de Kansas City, resulta lesionado después de ser derribado por Da'Shawn Hand (91), tackle defensivo de los Chargers de Los Ángeles, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Reed Hoffmann)

KANSAS CITY, Missouri.- El quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, se sometió a una cirugía en Dallas el lunes por la noche para reparar el ligamento anterior cruzado que se rompió en su rodilla izquierda durante una derrota ante los Chargers, y el equipo dijo en un comunicado que comenzaría de inmediato el largo proceso de rehabilitación.

El procedimiento fue realizado por el Dr. Dan Cooper, un ortopedista muy respetado y médico del equipo de los Cowboys de Dallas.

Mahomes se rompió el ligamento cuando fue derribado mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de Kansas City al final de la derrota el domingo 16-13 ante los Chargers. El equipo anunció la gravedad de la lesión en un comunicado poco después.

“He tenido una buena visita con él, un par de veces diferentes. Está en un buen lugar”, expresó el head coach Andy Reid el lunes. “Sabes, siempre siente que decepcionó a la gente, pero regresa y está listo para el desafío que tiene por delante”.

Hay varios factores que influyen en cuánto tiempo le tomará su recuperación, incluida la gravedad del desgarro. La mayoría de los jugadores pueden regresar al campo de seis a 12 meses después, lo que significa que Mahomes debería estar de regreso en algún momento de la próxima temporada.

Gardner Minshew será el mariscal de campo de los Chiefs durante los últimos tres juegos de esta temporada.

Los Chiefs fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década cuando otros tres resultados no les favorecieron el domingo. Habían llegado a los últimos siete juegos de campeonato de la AFC con Mahomes como titular, ganando tres Super Bowls y perdiendo otros dos en el camino, incluido uno ante Filadelfia este pasado febrero.

“Creo que lo enfrentará, como hace con todo lo demás”, comentó Reid sobre la rehabilitación. “Ha habido algunos quarterbacks bastante buenos que han tenido la misma lesión y les ha ido bastante bien después de regresar. Él se pondrá manos a la obra, y aquí tiene buenas personas para rehabilitarlo”.

Eso incluye a dos de sus actuales rivales de la AFC.

El mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, se rompió el ligamento anterior cruzado y ligamento medio cruzado en su rodilla izquierda en noviembre de 2020, pero regresó a jugar la temporada siguiente, y fue votado como el Jugador Regreso del Año de la NFL. El quarterback de los Colts, Daniel Jones, se rompió el ligamento anterior cruzado derecho en noviembre de 2023 cuando estaba con los Giants, y regresó para comenzar la semana 1 la temporada siguiente.

Tom Brady se rompió el cruzado anterior y el medio colateral en el partido inaugural de los Patriots en 2008. Fue titular los 16 juegos el año siguiente y fue votado como MVP de la NFL.

Mahomes, de 30 años, ha evitado lesiones tan graves durante la mayor parte de su carrera.

La peor lesión sucedió en 2019, cuando se dislocó la rótula en una jugada de engaño contra los Broncos. Su lesión más famosa fue durante los playoffs de 2022, cuando sufrió un esguince severo de tobillo alto; surgieron preguntas sobre si Mahomes podría jugar la semana siguiente, y no solo lo hizo, sino que eventualmente llevó a los Chiefs a un título de Super Bowl.

Los Chiefs no tienen otro quaterback, además de Mahomes, firmado para la próxima temporada, por lo que las últimas tres semanas de esta temporada podrían ser una audición para el veterano suplente Gardner Minshew, quien terminó la derrota ante los Chargers el domingo.

Completó tres pases consecutivos antes de una intercepción en un lanzamiento destinado a Travis Kelce que efectivamente terminó el juego.

“Tengo mucha confianza en Gardner”, manifestó Reid. “Lo he visto jugar con estos otros equipos. Ha sido titular en la liga. Nuestros muchachos tienen confianza en él, y Chris Oladokun detrás de él trabajará, y ha estado con nosotros un tiempo. Esos son dos muchachos en los que confiamos”.