Influencer acusa a trabajadores del INE de hacerla ver fea

CIUDAD DE MÉXICO.- «Me discriminaron en el INE por ser bonita», es el título del video de la influencer Yeri MUA, quien acuso en redes sociales a un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) por malos tratos al recibir su identificación.

A través de una trasmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la influenciar con más de tres millones de seguidores detalló que al asistir a su cita para recibir su credencial de elector fue recibida por uno de los trabajadores a quien acusó de un desplante previo.

«Mi cita era a la una de la tarde y yo llegué a las 12:58. Hasta eso llegué a tiempo y yo nunca llego a tiempo. Pero llegué a tiempo porque yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de cu*, hasta parece que yo voy a pedir favores al INE. Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quién te pone más cara de cu*, las del IMSS o las del INE», comenzó explicando en su video.

Segundos más tarde, la influencer detalló que pese a tener cita previa y haber llegado de manera puntual la mujer que la recibió en la entrada de las oficinas del INE la obligó a mover su camioneta de lugar a una zona específica en donde el «sol estaba dando directo», además de que la insistió de que se formara en la fila.

«Allí mandaba a todos les decía, allá en el sol y en la casa del vecino», dijo.

Luego de que contara su mala experiencia en las afueras de las oficinas del INE, detalló que tras entrar al módulo de atención, la encargada la atendió de mala gana, pero luego de que Yeri recibiera su INE se llevó la verdadera sorpresa.

«Cuando mire mi INE se me arruinó mi pin** día con esta identificación, enserio con esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, porque yo no me veo así de fea, seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron», explicó.

Yeri aseguró que los trabajadores del INE escogieron la fotografía para hacerla ver mal, ya que ella durante su toma de fotografía había seleccionado previamente la foto que quería que saliera en su identificación oficial.

«Me lo hicieron adrede, porque yo hasta les dije que me había gustado la otra foto y me pusieron la foto con la que salgo con el hocico abierto, esto no es coincidencia, la neta yo creo que si les caí mal», dijo.

Durante la transmisión, la influencer mostró la fotografía de su credencial a sus seguidores en donde señaló algunos detalles en donde aseguro fue editada su foto.