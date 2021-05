Indaga FGR a Adrián de la Garza y a Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República informó esta noche que investiga a Adrián de la Garza y Samuel García, al primero por la compra del voto a través de la “tarjeta rosa”, y al segundo por financiar su campaña con fondos presuntamente ilícitos.

En un inusual comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero dijo que en el caso del priista, la conducta que se indaga es por un delito con prisión preventiva oficiosa y que en breve presentará su imputación ante los tribunales.

Y sobre García, advierte que lleva a cabo diligencias para que “a la brevedad posible” emita la determinación jurídica en esta carpeta de investigación que también se lleva a cabo contra Samuel Orlando García Mascorro, Mariana Rodríguez Cantú y Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, padre, esposa y suegra del candidato de Movimiento Ciudadano.

La FGR dijo que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha recibido varias denuncias por delitos que violentan el artículo 19 de la Constitución, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales.

“Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián “D”, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto”, dijo la FGR.

“La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”.

Con relación al candidato de Movimiento Ciudadano, la FGR confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una querella en su contra y de familiares cercanos, por aportaciones de recursos de origen ilícito a su campaña.

“(La denuncia de la UIF es) por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”, apuntó la Fiscalía.

“Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.

Rechaza Samuel García irregularidades en su campaña

Samuel García, candidato a la Gubernatura de Nuevo León con Movimiento Ciudadano, afirmó que no hay ninguna irregularidad en su campaña, en su vida profesional y personal.

“Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra.

“El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

El aspirante aseveró que la única razón detrás de las difamaciones en su contra es por que va a ganar la Gubernatura.

El pasado 10 de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que indaga al emecista Samuel García por presuntas irregularidades en sus recursos financieros.

García es investigado por posible defraudación fiscal cometida por su padre, Samuel Orlando García Mascorro, tras la detección de un presunto esquema de facturación falsa a través de una de sus empresas y el beneficio que pudo tener de ello el candidato y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, identificada como empresaria e influencer de redes sociales.