Alargan vida de ‘Grey’s Anatomy’ una temporada más

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie Grey’s Anatomy fue renovada para su temporada 18, de acuerdo con Entertainment Tonight.

Al programa regresarán actores como Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens Jr., según confirmó ABC; de igual forma se sabe que el spin-off de la producción, Station 19, fue renovado para su quinta temporada.

La productora ejecutiva y showrunner de ambos proyectos, Krista Vernoff, seguirá a cargo de las dos series en sus continuaciones.

“Station 19 y Grey’s Anatomy han hecho un trabajo increíble al honrar a los héroes de la vida real al brindar al público una mirada inquebrantable a una de las historias médicas más importantes de nuestro tiempo”, dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals & ABC Entertainment en un comunicado.

“Krista y su equipo de escritores han seguido ofreciendo la narrativa convincente y compasiva que es un sello distintivo de estos programas, y han creado algunos de los momentos más comentados del año en la televisión. Estamos muy agradecidos con nuestros talentosos repartos y equipos por su extraordinario trabajo que conecta con los espectadores de todas partes”.

Por su parte, Vernoff reconoció la labor del elenco, directores, escritores y equipo de producción de ambas series por su desempeño en la temporada pasada.

“Mantenernos seguros unos a otros en el set mientras se rinde homenaje a los héroes de primera línea y a los socorristas ha sido un desafío y un privilegio. Me quedé realmente impresionada, especialmente por nuestros incansables equipos, ya que reinventaron la producción de televisión”, añadió.

“Gracias a ABC y ABC Signature por el apoyo y la asociación extraordinaria durante esta temporada sin precedentes. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de contar más historias”.

Los detalles sobre la futura fecha de estreno de ambas producciones se desconoce hasta el momento.

🎉🎉 Someone grab me a crash cart because #GreysAnatomy is coming back for Season 18! 🎉🎉 pic.twitter.com/GRGYgQr296

— Greys Anatomy (@GreysABC) May 10, 2021