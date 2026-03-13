Incorpora Google Maps funciones avanzadas de inteligencia artificial con tecnología Gemini

La renovación, impulsada por la tecnología Gemini de Google, incorporará dos funciones de IA a un servicio de mapas digitales utilizado por más de 2 mil millones de personas en todo el mundo. [Agencias]

La renovación, impulsada por la tecnología Gemini de Google, incorporará dos funciones de IA a un servicio de mapas digitales utilizado por más de 2 mil millones de personas en todo el mundo. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Google Maps dependerá más de la inteligencia artificial para ayudar a la gente a determinar dónde quiere ir y cuál es la mejor manera de llegar, como parte de un importante rediseño presentado el jueves.

La renovación, impulsada por la tecnología Gemini de Google, incorporará dos funciones de IA a un servicio de mapas digitales utilizado por más de 2 mil millones de personas en todo el mundo.

Una herramienta llamada Ask Maps ampliará las capacidades conversacionales que Google incorporó al servicio en noviembre, al ofrecer sugerencias a los usuarios que buscan cosas como lugares cercanos para cargar sus dispositivos, cafeterías con filas cortas o un itinerario detallado para un viaje por carretera que incluya varias paradas y excursiones.

Las recomendaciones de Gemini se basarán en una base de datos que abarca más de 300 millones de lugares y reseñas de más de 500 millones de colaboradores, acumuladas desde el debut de Google Maps hace más de 20 años. Ejecutivos de Google declinaron responder a la pregunta de si la empresa planea vender anuncios para aumentar las probabilidades de que los negocios aparezcan en las recomendaciones de Ask Maps. Esta función estará disponible inicialmente en la aplicación móvil de Google Maps para iPhone y para el software Android en Estados Unidos e India, antes de expandirse a computadoras personales y a otros países.

En lo que ejecutivos de Google presentan como el mayor cambio en las indicaciones de conducción de los mapas, Gemini también ha creado una nueva herramienta denominada Immersive Navigation, que mostrará una perspectiva tridimensional diseñada para que los usuarios comprendan mejor dónde se encuentran en cualquier momento. Las representaciones en 3D creadas por Gemini incluirán puntos de referencia como edificios destacados, separadores centrales en las carreteras y otros aspectos del terreno que los conductores ven a su alrededor mientras se desplazan, para ayudarles a orientarse con mayor rapidez.

Google considera que sus barreras de seguridad de IA ahora son lo suficientemente sólidas como para evitar que la tecnología Gemini que sustenta Immersive Navigation invente lugares falsos a los que ir, un fallo conocido en la industria como una “alucinación”.

Se supone que Immersive Navigation también ayudará a Google Maps a explicar con mayor claridad los pros y los contras de distintas rutas de conducción para una misma recomendación, además de señalar los mejores lugares para estacionar una vez que el usuario llegue a un destino determinado. La nueva navegación impulsada por IA solo estará disponible inicialmente en Estados Unidos, en la aplicación móvil de Google Maps para iPhone y Android, así como en autos equipados con opciones para activar CarPlay y Android Auto.

La mayor dependencia de la IA en Google Maps se produce después de que la empresa incorporara más tecnología Gemini para hacer que otros dos de sus productos más populares —Gmail y el navegador web Chrome— sean más proactivos y útiles para sus miles de millones de usuarios. La expansión subraya la confianza de Google en el modelo Gemini 3 que la empresa de Mountain View, California, lanzó a finales del año pasado, como parte de una batalla cada vez más intensa por la supremacía de la IA con rivales emergentes como OpenAI y Anthropic.