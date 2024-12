Incidente aéreo retrasa operaciones en aeropuerto de Halifax, Canadá

HALIFAX, Canadá.- Un incidente con una aeronave en el Aeropuerto Internacional Stanfield de Halifax, Canadá, retrasó momentáneamente todas las operaciones noche del sábado.

La portavoz del aeropuerto, Tiffany Chase, dijo que aproximadamente a las 9:30 p.m. del sábado, un vuelo de Air Canada Express operado por Pal Airlines procedente de St. John’s, Terranova, experimentó un incidente al aterrizar.

El portavoz de Air Canada, Peter Fitzpatrick, dijo que el avión, un Bombardier Q400, experimentó un “problema sospechoso con el tren de aterrizaje” tras llegar la noche del sábado, añadiendo que la aeronave no pudo llegar a la terminal y la tripulación y los 73 pasajeros fueron desembarcados en autobús.

Fitzpatrick dijo que nadie a bordo resultó herido, pero un portavoz de la Policía Montada Real de Nueva Escocia, que respondió al incidente junto con paramédicos, dijo que se reportaron lesiones menores.

