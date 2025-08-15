Inaugura alcaldesa Carmen Lilia rehabilitación de drenaje sanitario en la avenida Guerrero

Beneficiando a vecinos y decenas de comercios de las colonias Juárez, Guerrero y Antiguos Patios y Talleres de Ferrocarriles

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión de 4 millones 637 mil 357.13 pesos, el Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la rehabilitación de la línea de drenaje sanitario en la avenida Guerrero, entre las calles Perú y Washington, beneficiando a vecinos y decenas de comercios de las colonias Juárez, Guerrero y Antiguos Patios y Talleres de Ferrocarriles.

La obra consistió en la renovación de 234 metros lineales de tubería, que contaba con más de 60 años de antigüedad y se encontraba colapsada, lo que ocasionaba constantes problemas en el servicio. Esta intervención permitirá mejorar la infraestructura sanitaria, prevenir riesgos a la salud y evitar que aguas residuales lleguen al río Bravo.

Durante el evento de entrega, la alcaldesa, acompañada de integrantes del Cabildo, cortó el listón inaugural de esta importante rehabilitación que transforma a una de las principales avenidas de la ciudad.

“Esta obra forma parte del compromiso con la transformación de nuestras principales avenidas y con mejorar la calidad de vida de los neolaredenses; pero sobre todo, es un compromiso con el medio ambiente y con la salud pública, pues estamos evitando que las aguas negras broten o lleguen al río Bravo”, afirmó Canturosas Villarreal.

La rehabilitación del drenaje en la avenida Guerrero se suma a 42 obras realizadas en este sector, que incluyen la renovación de alumbrado público, instalación de colectores pluviales, modernización de tuberías de drenaje sanitario, construcción de banquetas y mejoras en infraestructura educativa.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, el fortalecimiento de los servicios básicos y el bienestar de la ciudadanía.