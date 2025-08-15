Entrega DIF Tamaulipas apoyos económicos a estudiantes del programa PANNARTI en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con el Sistema DIF Nuevo Laredo, realizó la entrega de apoyos económicos a niñas, niños y adolescentes que forman parte del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Trabajo Infantil (PANNARTI).

En esta ocasión, 27 alumnas y alumnos fueron beneficiados a través del programa estatal “Esperanza de Tamaulipas”, una convocatoria del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, que otorga un apoyo económico de 5 mil pesos anuales, entregado en dos exhibiciones durante el año, para respaldar su permanencia en la escuela y mejorar sus oportunidades de desarrollo.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, señaló que esta beca está dirigida a estudiantes de entre 6 y 17 años de edad que trabajan en el sector formal o informal de la economía, en espacios públicos, y que actualmente cursan estudios de Primaria, Secundaria o Bachillerato en instituciones públicas con validez oficial en Tamaulipas, ya sea en sistema abierto o escolarizado.

“Con este apoyo reafirmamos nuestro compromiso de brindarles herramientas que fortalezcan su educación y bienestar, evitando que abandonen sus estudios por razones económicas”, subrayó Vázquez Macías.

Asimismo, recordó que la convocatoria para realizar el trámite de esta beca se publica al inicio de cada ciclo escolar, por lo que invitó a las familias a estar atentas para que más niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan acceder a este beneficio.

El programa PANNARTI trabaja de manera integral para prevenir y erradicar el trabajo infantil, ofreciendo acompañamiento escolar, actividades culturales, artísticas y de desarrollo personal, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y una infancia plena.