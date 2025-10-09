Impulsan el empoderamiento y liderazgo femenino con el Foro ‘Mujeres que Cambian al Mundo’

Durante la jornada se realizaron paneles, talleres y espacios de vinculación enfocados en impulsar proyectos con propósito, sostenibilidad e impacto social

Durante el foro se desarrolló el panel “Mujeres que Cambian al Mundo: Negocios con Impacto”. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo y emprendimiento femenino a través del foro “Mujeres que Cambian al Mundo: Negocios con Impacto”, enmarcado dentro de la iniciativa “Mujeres de Cambio Edición Tamaulipas”.

El evento, organizado por el Comité de Desarrollo Social y Bienestar Integral en alianza con Disruptivo y Fomento Social Banamex, reunió a más de 200 mujeres emprendedoras, empresarias, artesanas y estudiantes en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, en la colonia La Fe.

Durante la jornada se realizaron paneles, talleres y espacios de vinculación enfocados en impulsar proyectos con propósito, sostenibilidad e impacto social.

La subsecretaria de Empleo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Carolina Iveth Martínez Molano, destacó la importancia de este tipo de foros como espacios de inspiración y acción que fortalecen el papel de las mujeres en el desarrollo de Tamaulipas.

“Hoy es un día para celebrar la fuerza, el talento y la visión de las mujeres que con su ejemplo están cambiando el rumbo de Tamaulipas y del mundo. Una mujer de cambio transforma su entorno, impulsa a su comunidad y deja huella en la sociedad. Cada una de ustedes representa ese espíritu transformador que mueve a nuestro estado hacia un futuro más justo, próspero y humano”, expresó Martínez Molano.

Asimismo, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al Gobierno Municipal de Nuevo Laredo por su respaldo en la creación de políticas públicas que promueven la participación femenina en el desarrollo económico y social del estado.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, resaltó el compromiso del Gobierno Municipal con el empoderamiento de las mujeres, subrayando que este foro es un reflejo de la visión de la administración que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

“Eventos como este son un reflejo de la fuerza colectiva que las mujeres aportan al desarrollo de Tamaulipas y de todo México. El foro ‘Mujeres de Cambio’ impulsa el talento, la creatividad y la determinación de las emprendedoras de nuestra región. Desde el Gobierno Municipal seguimos trabajando para brindar herramientas, confianza y respaldo institucional que fortalezcan su crecimiento y liderazgo”, señaló Cavazos Muñoz.

Durante el foro se desarrolló el panel “Mujeres que Cambian al Mundo: Negocios con Impacto”, moderado por Nayeli Román (Disruptivo/Socialab México), con la participación de Verónica Solana (Fomento Social Banamex), Joseline Granger Chávez (Miel Leyca), Olga Flores Elizondo (Belly Monsters Bites) y Margarita Elizondo Chapa, quienes compartieron sus experiencias sobre liderazgo, sostenibilidad y responsabilidad social.

Además, se impartieron los talleres “Impacto estratégico para tu negocio”, a cargo del Ing. Edgar Jaziel Rojas Álvarez, y “Ventas redefinidas en la era digital”, por la Ing. Evelyn García Hernández, complementados con recorridos por los stands de los programas Hecho en Nuevo Laredo, Hecho en Tamaulipas, Tamaulipas Equipa y Fondo Tamaulipas.

El foro “Mujeres de Cambio Edición Tamaulipas” forma parte de una iniciativa nacional impulsada por Disruptivo, Socialab México y Fomento Social Banamex, enfocada en reducir la brecha de género en el emprendimiento, fomentar la innovación y promover el desarrollo sostenible en las comunidades del país.