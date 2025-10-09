Facilita ‘Presidencia Cerquita de Ti’ acceso a servicios municipales

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la atención directa a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa desarrollando el programa “Presidencia Cerquita de Ti”, mediante el cual se acercan los distintos servicios, trámites y apoyos municipales a las colonias de la ciudad, brindando atención inmediata y soluciones a las necesidades de las familias neolaredenses.

Durante la más reciente jornada en la colonia Valles de Anáhuac, habitantes del sector manifestaron su satisfacción por contar con esta oportunidad que les permite acceder de manera rápida y sencilla a los programas del Gobierno Municipal, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias.

La ciudadana Rosa Isela Gaona, habitante del sector, expresó su agradecimiento por esta iniciativa que facilita la atención a la comunidad.

“A mí me parece excelente, porque a veces tenemos que andar llevando a nuestros familiares a diferentes oficinas y no alcanzamos a hacer todos los trámites. El que estén aquí es excelente; nos gustaría que fuera más seguido, pero sabemos que no siempre es posible. Hoy vine a inscribirme al sistema de salud y de despensa, y aproveché para hacer algunos reportes en mi colonia.”

También resaltó la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de los servicios públicos.

“Es importante reportar las alcantarillas tapadas o las fugas de agua, porque aunque no vivamos en esa calle, a todos nos afecta. He visto que cuando reportamos, el Gobierno Municipal sí atiende y repara los desperfectos, y eso se agradece mucho.”

Por su parte, el señor Alfredo Gaona reconoció la cercanía y eficiencia del programa, ya que por ser una persona de la tercera edad es más difícil para él trasladarse hasta las dependencias municipales.

“Está muy bien, porque antes teníamos que ir hasta las dependencias, y ahora sólo tenemos que trasladarnos un poco para revisar un reporte o solicitar un servicio. Agradecemos mucho todo lo que está haciendo la presidenta; estos programas han ayudado bastante a muchas familias, ojalá continúen y las personas que más lo necesitan los aprovechen”.

Ambos ciudadanos coincidieron en expresar su agradecimiento a la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal por implementar este tipo de programas que fortalecen el vínculo entre el Gobierno Municipal y la comunidad, al acercar los servicios públicos y atender de manera directa las necesidades de cada colonia. Destacaron que acciones como estas reflejan el compromiso y la sensibilidad social de la administración actual hacia las familias neolaredenses.