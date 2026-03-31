Impulsa torneo en Portland unión de niñas migrantes ante temor por redadas

Aubrey Decraig, tercera desde la derecha, celebra con sus compañeras de equipo después de anotar un gol durante el torneo de fútbol para niñas inmigrantes y refugiadas el domingo 29 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Aubrey Decraig, tercera desde la derecha, celebra con sus compañeras de equipo después de anotar un gol durante el torneo de fútbol para niñas inmigrantes y refugiadas el domingo 29 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

PORTLAND, Oregon.- “¡Empujen!” “¡Presionen!” “¡Bien hecho!”

Mientras el entrenador voluntario de fútbol gritaba palabras de motivación, una de sus jugadoras empujó el balón más allá de la portera del equipo contrario y lo metió en la red, lo que hizo que la banda estallara en vítores.

Esta fue la escena el domingo en Portland, Oregon, en un torneo de fútbol que su organizador bautizó como la Copa del Mundo para niñas inmigrantes y refugiadas. El defensor comunitario Som Subedi, un inmigrante de Bután, creó el evento para ayudar a brindar una sensación de alegría y unidad en medio de las operaciones federales de control migratorio que han afectado a las familias de las jugadoras.

“ICE y la aplicación federal de la ley deben estar fuera de nuestros estacionamientos, fuera de nuestros campos de fútbol y, lo más importante, fuera del miedo en nuestros corazones y mentes”, manifestó Subedi durante la ceremonia de apertura, usando el acrónimo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Subedi pertenece a los lhotshampa, un grupo étnico de habla nepalí que fue blanco de las autoridades butanesas a principios de la década de 1990. Vivió durante años en un campamento de refugiados en Nepal y llegó a Portland en 2008, y con el tiempo se convirtió en ciudadano de Estados Unidos.

“Esto es más que una competencia. Es más que fútbol”, le comentó a The Associated Press. “Estamos convirtiendo esto en un evento comunitario para que se sientan valoradas y bienvenidas”.

Apoyo a familias afectadas por ICE

Los temores por la aplicación federal de las leyes migratorias se han apoderado de los deportes juveniles en todo el país.

El otoño pasado, la Oregon Youth Soccer Association anunció la cancelación o reprogramación de varios partidos en Portland por preocupaciones sobre agentes migratorios en parques, informó The Oregonian/OregonLive. Un entrenador de béisbol juvenil de la ciudad de Nueva York intervino cuando agentes de ICE se acercaron a su equipo durante un entrenamiento, reportó WABC-TV en julio pasado. Y un estudiante de secundaria de Massachusetts fue arrestado por agentes migratorios cuando iba a un entrenamiento de voleibol en mayo pasado, antes de ser liberado.

La aplicación de las leyes migratorias, encabezada por el gobierno del presidente Donald Trump, se disparó en el noroeste del Pacífico el otoño pasado, acercándose al máximo histórico observado durante el primer gobierno de Obama, según datos publicados por el Center for Human Rights de la Universidad de Washington. En Oregon, el aumento hizo que casi 1.200 personas fueran arrestadas de octubre a diciembre.

El edificio de ICE en Portland ha sido escenario de protestas persistentes contra la ofensiva migratoria del gobierno desde junio pasado, incluidos meses de manifestaciones nocturnas. El uso por parte de agentes federales de municiones químicas, como gas lacrimógeno, para dispersar multitudes en el edificio es objeto de dos demandas —presentadas por residentes cercanos y por manifestantes, respectivamente— que actualmente están ante un tribunal federal de apelaciones.

Algunas de las jugadoras del torneo —de entre 10 y 18 años y cuyas familias provenían de países que van desde México hasta Somalia y Myanmar— se han visto afectadas directamente por la ofensiva migratoria. Valeria Hernandez, de 15 años, contó que su hermano fue deportado a México a finales del año pasado.

“Me derrumbé en ese momento. Estaba muy triste”, le dijo a la AP, con la voz entrecortada. “Era mi mejor amigo”.

Se volvió más difícil ir a los entrenamientos, ya que su hermano solía llevarla en auto. Él era su principal inspiración para jugar fútbol, explicó, y añadió que le envió una foto del torneo antes de su primer partido.

“Le apasionaba muchísimo”, señaló, “así que yo quería ser como él”.

En la ceremonia de apertura, a Valeria, su madre y su hermana menor les regalaron bufandas de colores vivos como símbolos de apoyo mientras afrontan la deportación de su ser querido, con quien “merecen estar unidas”, dijo Subedi.

El propio Subedi relató que su hija, de 11 años, tuvo miedo de ir al entrenamiento de fútbol después de que se reportara la presencia de agentes migratorios cerca de su escuela el invierno pasado. Él le mostró que lleva consigo su REAL ID y su pasaporte, pero aun así ella estaba nerviosa, le contó a la AP.

“Tuve que tranquilizarla, y entró al entrenamiento, pero no sin miedo”, expresó.

Solidaridad comunitaria

Para ayudar a crear una sensación de seguridad en el torneo, estuvieron presentes agentes de dos departamentos de policía y un grupo local de derechos de los inmigrantes. En ocasiones, se vio a los agentes en el borde del parque conversando con asistentes, o en su vehículo de patrulla en el estacionamiento. Bajo la ley de santuario de Oregon, la policía local tiene prohibido ayudar en la aplicación federal de las leyes migratorias.

Los departamentos se comprometieron a presentarse en un papel de apoyo, dijo Subedi, “y su presencia ayudó a que las familias se sintieran protegidas, no vigiladas”.

Contar con una multitud de simpatizantes y familias también contribuyó al ambiente de seguridad, añadió.

“Cuando existe esa sensación de que la comunidad respalda a estas niñas, creo que eso crea ese sentido de pertenencia, esa sensación de seguridad”, afirmó.

Esraa Alnabelsi, quien llegó a Estados Unidos desde Siria en 2012, dijo que fue emocionante no solo ver jugar a su hija de 13 años, sino también ver a personas de distintas culturas y religiones reunirse.

“De verdad tenemos que estar unidos para enfrentar todo lo que está pasando ahora en Oregon y en otros estados”, sostuvo.

También ha habido solidaridad entre las jugadoras. Unas cuantas niñas que no provenían de familias inmigrantes quisieron participar en el torneo, y fueron aceptadas, ya que el evento estaba abierto a todos, explicó Subedi.

Gracias a donaciones, el torneo —incluidos los uniformes y los botines— fue gratuito para las niñas, que se dividieron en seis equipos. Algunos equipos representaban a ciertas comunidades y grupos, como el pueblo karen en Myanmar y la African Refugee Immigrant Organization. Los equipos que quedaron en primer y segundo lugar recibieron trofeos.

Decenas de personas se inscribieron para ser voluntarias, incluso como árbitros y entrenadores.

Sergio Medel fue entrenador voluntario de un equipo que incluía a su hija de 16 años. Antes jugó profesionalmente en México y ha entrenado en varios niveles en Estados Unidos desde que llegó en 1997.

“Espero que cuando se vayan de aquí, sientan: ‘Oigan, no estamos solos’”, dijo.

Como el deporte más practicado y popular del mundo, el fútbol tiene una manera de unir a comunidades diversas, y en los últimos años se han organizado en Estados Unidos torneos de fútbol similares para inmigrantes.

Subedi, quien ha amado jugar fútbol desde que era un niño pequeño, lo describió como un juego en el que “no se necesita idioma”.

“Simplemente se juntan y juegan”, concluyó.