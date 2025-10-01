Impulsa Tamaulipas innovación tecnológica entre jóvenes con Proyecto CETEtronics

Como parte de las iniciativas y actividades para fortalecer la educación, impulsar la creatividad y el pensamiento crítico

Durante la ceremonia se llevó a cabo una demostración de los materiales incluidos en el kit de robótica en funcionamiento. [Agencias]

Durante la ceremonia se llevó a cabo una demostración de los materiales incluidos en el kit de robótica en funcionamiento. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Como parte de las iniciativas y actividades para fortalecer la educación, impulsar la creatividad y el pensamiento crítico entre las y los estudiantes de nivel secundaria, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), llevó a cabo la entrega simultánea de 81 kits de robótica del Proyecto CETEtronics.

Orlando Daniel Vázquez Berrones, director del CETE, compartió que estos kits se entregaron a 20 escuelas de 22 municipios a través de las nueve sedes regionales con que cuenta el centro, ubicadas en Tula, San Fernando, Mante, Matamoros, Padilla, Tampico, Aldama, Valle Hermoso y Nuevo Laredo.

Explicó que estos paquetes están integrados por más de 300 elementos, que incluyen un kit de robótica LEGO Spike, una tableta Android y 16 losetas para prácticas.

Destacó que, con esta entrega, se reafirma el compromiso del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, de impulsar la innovación tecnológica entre las y los jóvenes de este nivel educativo, como parte de su formación integral en las aulas.

Informó también que esta acción responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), ofreciendo a las y los alumnos herramientas que potencian su aprendizaje y desarrollan habilidades para enfrentar los retos del presente y del futuro.

En el caso de Ciudad Victoria, mencionó que se realizó un evento para la entrega de estos kits, ceremonia presidida por Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, quien, en representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, hizo la entrega de los apoyos.

Durante la ceremonia se llevó a cabo una demostración de los materiales incluidos en el kit de robótica en funcionamiento, donde tres robots exhibieron capacidades de movimiento, reproducción de audio, reconocimiento de colores y de elementos del entorno.