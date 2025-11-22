Impulsa David Neres triunfo del Napoli que recupera liderato provisional en Serie A

El atacante marcó doblete y dio asistencia en la victoria 3-1 ante Atalanta en Milán

David Neres de Napoli celebra tras anotar en el encuentro ante el Atalanta en la Serie A el sábado 22 de noviembre del 2025. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)

MILÁN.- David Neres proporcionó dos goles y una asistencia para ayudar al Napoli a vencer el sábado 3-1 al Atalanta y colocarse en la cima de la Serie A.

Fueron los primeros goles de Neres desde enero.

El Napoli está un punto por delante del Inter de Milán, la Roma y el Bologna, pero podría ser superado el domingo cuando la Roma visite al Cremonese y el Inter reciba al Milán en el derbi. El Milán también está solo tres puntos detrás del Napoli.

El Bologna ganó 3-0 al Udinese más temprano, mientras que la Juventus, en sexto lugar, fue retenida a un empate 1-1 en el colero Fiorentina.

El Napoli no había ganado en noviembre, empatando en la Serie A y la Liga de Campeones antes de perder ante el Bologna previo al parón internacional.

El Napoli tomó la delantera a los 17 minutos cuando Neres se escapó de su marcador y mantuvo la calma para disparar a la portería.

Espero 11 meses por ese gol, pero solo tuvo que esperar otros 21 minutos antes de anotar de nuevo, disparando tras un pase de Scott McTominay.

Neres luego se convirtió en asistente al borde del descanso con un centro desde la derecha para que Noa Lang cabeceara su primer gol para el Napoli desde que se unió desde el PSV Eindhoven en la pretemporada.

El suplente Gianluca Scamacca descontó después de siete minutos en la segunda mitad, pero resultó ser poco más que un consuelo para el Atalanta y el nuevo entrenador Raffaele Palladino.

Pobega anota doblete

El extremo del Bologna Riccardo Orsolini, el máximo goleador de la liga, se recuperó de un inusual penal fallado para asistir a Tommaso Pobega en el primero de sus dos goles.

El Bologna tuvo dificultades para descomponer al Udinese, pero se le presentó una oportunidad de oro poco antes del descanso cuando el defensor del Udinese, Kingsley Ehizibue, bloqueó un disparo de Pobega con el codo.

Sin embargo, Maduka Okoye detuvo el penal resultante de Orsolini, quien había anotado 15 de sus 16 tiros anteriores desde los 11 pasos.

Orsolini pensó que se había redimido minutos después, pero su posible gol fue anulado por fuera de juego.

El Bologna rompió el empate a los 54 minutos. Orsolini bajó un pase cruzado y se internó antes de enviarle el balón a Pobega, quien remató al rincón inferior izquierdo.

Lo peor estaba por venir para el Udinese seis minutos después, cuando un terrible pase de Okoye fue interceptado por Pobega para anotar su segundo tanto del partido.

El Udinese no aprendió de eso y se metió en otro lío al intentar salir jugando desde atrás en el tiempo de descuento, permitiendo a Federico Bernardeschi anotar en una red vacía.

Exjugadores brillan

La Juventus fue retenida a su tercer empate consecutivo mientras luchaba con la Fiorentina y un Moise Kean encendido.

Kean, de 25 años, quien comenzó su carrera en la Juventus, regresó de una lesión en la espinilla y fue el jugador más amenazante de la Fiorentina en la primera mitad, durante la cual golpeó el travesaño.

La Juventus tomó la delantera en el sexto minuto del tiempo de descuento con un feroz disparo de Filip Kostic.

Se añadió tanto tiempo porque el juego tuvo que ser detenido debido a cánticos racistas dirigidos al exdelantero de la Fiorentina Dusan Vlahovic, quien es serbio, y también hubo una larga revisión de video que llevó a que se revocara un penal después de haber sido otorgado a la Juventus.

La Fiorentina igualó casi inmediatamente después del descanso cuando dos exjugadores de la Juve se combinaron con Kean asistiendo a Rolando Mandragora para un disparo de larga distancia al ángulo superior lejano.

En otros lugares, el Génova de Daniele De Rossi empató 3-3 de visita ante Cagliari en una batalla por el descenso. El Génova se colocó al nivel del Parma, en el 17mo puesto, tres puntos por debajo del Cagliari.