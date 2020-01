Impugnan IFT y Cofece tope salarial

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentaron controversias constitucionales para impugnar el tope salarial impuesto a sus mandos en el Presupuesto de Egresos de 2020.

Las demandas fueron presentadas este lunes ante la Suprema Corte de Justicia y se suman a reclamos similares promovidos en diciembre por el Banco de México (Banxico) y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Cámara de Diputados fijó en un millón 716 mil pesos la Remuneración Total Anual Neta (RTAN) de los comisionados presidentes del IFT y Cofece, 654 pesos menos que lo asignado al Presidente de la República.

Hasta 2018, la RTAN de este tipo de funcionarios era de unos 2.5 millones de pesos anuales, mientras que el Ejecutivo percibía alrededor de 3 millones.

En 2019, los cuatro órganos autónomos mencionados impugnaron la baja salarial ante la Corte, al igual que lo hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pero la Corte no resolvió el fondo de estas controversias, es decir, nunca aclaró si las reducciones salariales y presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados violaron la Constitución. Las controversias quedaron sin materia, pues el PEF de 2019 ya no está vigente.

Sin embargo, a lo largo del año pasado, las dos Salas de la Corte concedieron suspensiones que permitieron a los funcionarios de estos órganos recuperar sus ingresos de 2018, aunque sólo durante algunos meses.

El 10 de julio de 2019, Esquivel votó a favor de la suspensión a favor del INEGI, aunque mencionó tener salvedades sobre el proyecto aprobado por tres Ministros contra dos.

“La reducción (salarial) puede actualizar una violación a la autonomía del INEGI, como órgano constitucional autónomo, así como al modelo de Estado regulador, ya que expone a los integrantes de dicho órgano a las presiones y preferencias de los órganos políticos, que es justo lo que busca evitar el diseño constitucional”, afirmó la Sala en ese caso.

En su nueva demanda, el IFT también señaló como acto reclamado el presupuesto total que le correspondió para 2020, que suma mil 541 millones de pesos, 2.7 por ciento más que en 2019.

Hasta ahora no se conocen los argumentos de las demandas del IFT y Cofece, pero en su controversia, Banxico acusó que el PEF 2020 no aclara la RTAN real del Ejecutivo, pues no menciona prestaciones extraordinarias y en especie.

Banxico, a diferencia de los demás órganos autónomos, no está sujeto al PEF, pero sí tiene que respetar el tope salarial del Ejecutivo.