Imponen en Kiev toque de queda

KIEV, Ucrania.-El Alcalde de la capital ucraniana decretó ayer un toque de queda por el momento especialmente ‘peligroso’ que vive la ciudad, que ayer sufrió una serie de bombardeos rusos que dejaron al menos cuatro muertos.

La medida estará en vigor hasta el jueves. La urbe estuvo bajo una política similar al inicio de la invasión del Kremlin, el 24 de febrero.

‘Está prohibido circular por la ciudad sin un permiso especial, excepto para ir a los refugios antiaéreos’, dijo el Alcalde, Vitali Klitschko.

‘La capital es el corazón de Ucrania y será defendida. Kiev, que es actualmente el símbolo y la base de operaciones de la libertad y la seguridad de Europa, no la cederemos’.

Cuatro personas murieron ayer en el bombardeo de un edificio de 16 pisos en el distrito occidental de Sviatoshin, informaron los servicios de rescate en Kiev.

‘Todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: ‘¿Estás viva?’ (…) Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y después pudieron salir’, relató Lyubov Gura, de 73 años, quien vivía en la planta 11.

Otro misil golpeó el techo de una fábrica militar cerca del centro de la ciudad, lo que hizo estallar los escaparates de las tiendas y un moderno centro de negocios en la misma calle.

En frente de dicha explosión, se rompió el vidrio de la entrada a la estación de Metro Lukianivska.

Los ataques parecían representar una escalada de las embestidas

rusas a la capital.

Ante la situación, las tropas ucranianas fortificaron ayer las intersecciones con sacos de arena, neumáticos y clavos de hierro.

En otra parte de la nación, Rusia afirmó haber capturado toda la región de Jersón, lo que podría fortalecer su capacidad para avanzar hacia el oeste a las ciudades portuarias estratégicas de Mykolaiv y Odesa.

Un alto oficial militar ucraniano, que habló bajo condición de anonimato, confirmó los hechos, pero dijo que las fuerzas ucranianas estaban atacando sus posiciones y causando pérdidas.

Anteriormente, los efectivos del Kremlin habían tomado ya la urbe de Jersón; ahora sería la región completa.

El Alcalde de la ciudad Igor Kolykhaev, que prometió quedarse, denunció que miembros de la Guardia Nacional rusa estaban deteniendo sistemáticamente a activistas que se oponían a la presencia de Moscú.