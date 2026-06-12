Impone Estados Unidos sanciones contra empresa petrolera estatal de Cuba

La medida endurece la presión sobre La Habana y genera advertencias sobre un posible agravamiento de la crisis

Un hombre camina frente a una gasolinería donde se ha agotado el combustible, ubicada cerca de la embajada estadounidense, que se ve al fondo, el 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

Un hombre camina frente a una gasolinería donde se ha agotado el combustible, ubicada cerca de la embajada estadounidense, que se ve al fondo, el 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

SAN JUAN.- El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra la empresa estatal de petróleo y gas de Cuba, en una medida que, según algunos expertos, sólo profundizará las crisis de la isla y afectará con mayor dureza a los cubanos más vulnerables.

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que activos clave de la compañía, la Unión Cuba Petróleo (CUPET), fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años”.

Además acusó al gobierno de Cuba de utilizar la energía como arma.

“Mientras el pueblo cubano ha sufrido escasez de combustible y apagones debido a décadas de falta de inversión en infraestructura crucial, los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para llenarse los bolsillos”, manifestó Rubio en un comunicado.

Además señaló, sin aportar pruebas, que funcionarios cubanos “revenden incontables barriles de la escasa energía en el mercado secundario, acaparan suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionan la energía como herramienta de control social”.

Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba , rechazó los comentarios de Rubio en una publicación en la red social X.

“El Secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba”, escribió. “Para justificarlo, no acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba”.

La Habana ha dicho anteriormente que las sanciones castigan a todos los cubanos y buscan estrangular la economía para desestabilizar al gobierno y a su pueblo.

Las ventas de combustible de CUPET al público son casi inexistentes y actualmente están racionadas.

William LeoGrande, un experto sobre Cuba en la Universidad Americana en Estados Unidos, dijo que la medida más reciente de Washington parece un intento por bloquear cualquier envío importante de petróleo.

“Parece que están totalmente comprometidos con estrangular la economía cubana”, apuntó. “Su política es una contradicción. Alegan que no quieren crear una crisis humanitaria, aunque eso es exactamente lo que están haciendo”.

“Riesgo de desencadenar una migración masiva”

Ricardo Herrero, un economista cubano radicado en Estados Unidos y director ejecutivo del Cuba Study Group, una organización apartidista con sede en Washington, D.C., dijo que estaba “realmente molesto” por la medida.

“¿Cómo se supone que los importadores privados almacenen diésel y lo introduzcan en los vehículos sin usar las instalaciones de CUPET?”, escribió en X. “Esto socava lo que, hasta esta mañana, había sido una prioridad humanitaria para Estados Unidos. O algo mucho más grande está en marcha, o hemos entrado en la fase de ‘crueldad indiscriminada’ de esta política”.

No está claro si CUPET tiene activos en territorio estadounidense, aunque es improbable, señaló LeoGrande.

Dijo que podía entender la lógica de la medida para descentralizar al gobierno y fortalecer y potenciar al sector privado, al permitirle vender gasolina a empresas del Estado, o forzar a esas compañías a avanzar hacia la privatización para que puedan ser receptoras de crudo.

“Ahora, los cubanos no van a privatizar CUPET con la esperanza de que eso pueda funcionar y que de alguna manera Estados Unidos pueda permitir que el petróleo ingrese de esa forma”, observó LeoGrande.

Señaló que la mayoría de las empresas privadas en Cuba son pequeñas y no tienen la infraestructura para recibir un petrolero, descargar el producto y distribuirlo.

“Ellos están corriendo un enorme riesgo de desencadenar una migración masiva”, advirtió sobre el gobierno de Estados Unidos.

El anuncio del jueves se efectuó casi una semana después de que Washington sancionara al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a otros funcionarios, así como a varias instituciones.

En un comunicado, Rubio indicó que quedan bloqueadas todas las propiedades o participaciones de CUPET ubicadas en Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de personas en territorio estadounidense.

“El presidente Trump quiere un nuevo futuro para el pueblo cubano, con mayor libertad y oportunidades económicas y políticas”, escribió Rubio en X. “Hasta entonces, seguiremos atacando la capacidad del régimen comunista de aprovechar su comercio energético para impulsar su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano”.

Cuba ya enfrenta dificultades bajo un embargo de décadas y la falta de petróleo, mientras que Estados Unidos sigue presionando para que cambie su modelo económico y político.

Los cortes de electricidad —ya habituales dada la crisis económica y energética que afecta a la isla desde hace cinco años— no han hecho más que intensificarse desde que, a finales de enero, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Ambos países han reconocido que han sostenido conversaciones, pero se desconoce su alcance.

Mientras tanto, Trump ha amenazado con tomar una acción militar contra La Habana desde que el ejército estadounidense invadió Venezuela y arrestó al expresidente Nicolás Maduro.

Trump dijo el jueves pasado que Cuba “se ha derrumbado, más o menos” y afirmó: “vamos a encargarnos de eso en cuanto hayamos terminado” las operaciones militares en Irán.