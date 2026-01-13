Implementa PC operativo carrusel para proteger a personas en situación de calle

El operativo carrusel continúa recorriendo distintos puntos de la ciudad para ofrecer apoyo a personas en situación vulnerable, logrando en días recientes brindar atención a dos personas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el descenso de temperaturas registrado en la región, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, mantiene activo el operativo carrusel, con el objetivo de resguardar a personas en situación de calle y grupos vulnerables del frío.

El director de Protección Civil, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que durante esta semana se prevén temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados, con mínimas que oscilarán entre los 4 y 7 grados, y máximas que irán de los 19 a los 23 grados.

“Es importante señalar que no se trata de un frente ártico; sin embargo, estas condiciones nos ponen en guardia para aplicar la cultura de la autoprotección. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse pendiente de los medios oficiales y de las fuentes autorizadas donde se emite la información”, señaló el funcionario.

Fernández Diez de Pinos destacó que el operativo carrusel continúa recorriendo distintos puntos de la ciudad para ofrecer apoyo a personas en situación vulnerable, logrando en días recientes brindar atención a dos personas, quienes aceptaron el traslado a un sitio seguro para resguardarse del frío.

Asimismo, explicó que se mantiene vigilancia permanente durante fechas clave y fines de semana, reforzando la coordinación entre Protección Civil, Bomberos y otras instancias operativas, ante el avance de sistemas climáticos que ya han cruzado por entidades como San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Finalmente, el director exhortó a la población a evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y reportar a personas vulnerables al frío, reiterando que las carreteras presentan un aforo normal y que se mantiene comunicación constante con las casetas para el monitoreo de condiciones.