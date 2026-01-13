El Dólar
Cerrarán carril en el Colosio, por rehabilitación del Colector Ribereño

Estará vigente a partir de este lunes 12 de enero

El cierre comprenderá el tramo que va de la calle Mina hacia el Puente II. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informa que, debido al inicio de los trabajos de rehabilitación del segundo tramo del Colector Ribereño en el Sector Centro, se realizará el cierre de un carril a la circulación en sentido sur–norte sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

El cierre comprenderá el tramo que va de la calle Mina hacia el Puente II y estará vigente a partir de este lunes 12 de enero.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona, respetar la señalización preventiva y utilizar los dos carriles que permanecerán habilitados, a fin de evitar contratiempos

Implementa PC operativo carrusel para proteger a personas en situación de calle
Instala Tamaulipas Consejos de Paz y Justicia Cívica

