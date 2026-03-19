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Imparten plática preventiva a estudiantes para fortalecer cultura de legalidad

Autoridades buscan generar conciencia temprana sobre conductas de riesgo y promover entornos escolares seguros mediante acciones de proximidad social

Este tipo de intervenciones busca fomentar entornos escolares seguros y promover valores que contribuyan a la disminución de factores de riesgo entre la población infantil. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes llevó a cabo una plática informativa en la Escuela Primaria “Miguel F. Martínez”, como parte de acciones orientadas a la prevención del delito entre menores de edad.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado del turno vespertino, quienes recibieron información relacionada con sus derechos, así como herramientas para identificar conductas que pueden constituir un delito. La sesión fue impartida por personal especializado, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los menores en temas de legalidad y convivencia social.

De acuerdo con la información proporcionada, este tipo de intervenciones busca fomentar entornos escolares seguros y promover valores que contribuyan a la disminución de factores de riesgo entre la población infantil. Asimismo, se pretende generar conciencia temprana sobre las consecuencias de incurrir en conductas ilícitas.

Estas acciones forman parte de la estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con el propósito de fortalecer la proximidad social y establecer vínculos de confianza entre autoridades y comunidad.

La dependencia estatal mantiene este tipo de programas en distintos planteles educativos, como una medida preventiva para contribuir a la construcción de entornos de paz y respeto a la legalidad.

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