Empleado de agencia de autos provoca choque al sacar vehículo en reversa

Maniobra provocó impacto en cadena con dos autos más; no hubo lesionados y autoridades realizaron el peritaje

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en la avenida Reforma, en esta frontera, dejó como saldo daños materiales de consideración, sin personas lesionadas, luego de una maniobra de salida desde un estacionamiento.

El percance ocurrió cuando una camioneta Nissan Kicks modelo 2025, sin placas de circulación, era maniobrada en reversa para incorporarse a la vialidad desde el estacionamiento de una agencia automotriz. La unidad era conducida por Juan Jesús F. M., de 36 años, empleado del lugar.

De acuerdo con el reporte, al momento de realizar la maniobra, la camioneta fue impactada en la parte trasera por un vehículo Nissan Versa modelo 2019, conducido por Víctor Hugo H. P., de 43 años, quien circulaba de norte a sur por el carril derecho de la avenida Reforma, metros antes de llegar a la calle Lago de Chapala.

Tras el impacto inicial, la camioneta Kicks fue proyectada contra una tercera unidad que se encontraba estacionada en batería, una Dodge RAM modelo 2012, propiedad de Juan Enrique L. G., de 66 años.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, ordenaron el traslado de los vehículos involucrados al corralón para su resguardo, mientras se determinan responsabilidades.