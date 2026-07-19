Iguala Ryan Fox récord histórico y pelea por conquistar el Abierto Británico

El neozelandés firmó una ronda de 62 golpes, quedó a dos del liderato y mantiene vivas sus opciones de ganar su primer major

Ryan Fox, de Nueva Zelanda, agaradece el reconocimiento del público en el green del hoyo 18 después de completar la tercera ronda del Abierto Británico de Golf en el campo del club de golf Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super)

Ryan Fox, de Nueva Zelanda, agaradece el reconocimiento del público en el green del hoyo 18 después de completar la tercera ronda del Abierto Británico de Golf en el campo del club de golf Royal Birkdale, el sábado 18 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super)

SOUTHPORT, Inglaterra.- Ryan Fox añadió su nombre el sábado a la creciente lista de jugadores que comparten el récord de puntuación en campeonatos major, al convertirse en el tercer jugador esta semana en firmar una ronda de 62 golpes que iguala la marca en el Abierto Británico en Royal Birkdale.

Fox comenzó temprano, con apenas rastro de viento, y lo aprovechó. El neozelandés se fue con cinco birdies en los primeros nueve hoyos y logró otros más en dos de sus últimos tres hoyos para totalizar 62 en el links de Birkdale, par 70. Lucas Herbert y Sam Burns registraron cada uno 62 con unos 20 minutos de diferencia el viernes.

Más que su nombre en el libro de récords, Fox ahora tiene una oportunidad de ganar su primer major.

Con viento más fuerte por la tarde y posiciones de bandera difíciles, terminó dos golpes detrás de Burns (65) de cara a la ronda final. Herbert, que tenía el liderato tras 36 hoyos, firmó 71 y quedó a tres golpes. Xander Schauffele en el Campeonato de la PGA de 2024 es el único jugador con 62 en un major que luego ganó.

Ahora ha habido ocho rondas de 62 en la historia de los campeonatos major, la mitad de ellas en Royal Birkdale. Branden Grace fue el primero en establecer el récord con un recorrido de 62 en Royal Birkdale en 2017.

Fox cayó en un búnker tipo “pot” fuera del fairway en el hoyo 18 y aun así consiguió llegar al green, dejándose un putt para birdie de casi 50 pies para un 61. Se le quedó corto por unos 5 pies y embocó el putt para par.

“Cuando llegué a 6 bajo par después de 14 pensé: ‘Oh, tengo una oportunidad’. Me habría gustado darme una oportunidad de birdie en el último, pero contento de hacer par”, dijo Fox.

Jugó junto a Schauffele, el único jugador con score de 62 dos veces en un major. Schauffele y Rickie Fowler firmaron cada uno 62 en el Abierto de Estados Unidos de 2023 en Los Ángeles Country Club —al igual que Herbert y Burns, estaban jugando con dos grupos de diferencia— y Schauffele y Shane Lowry firmaron cada uno 62 en el Campeonato de la PGA de 2024 en Valhalla.

Haeran Ryu estableció el récord en los majors femeninos la semana pasada con una tarjeta de 60 en la ronda final del Campeonato de Evian, que ha producido todas las mejores puntuaciones en los majors de la LPGA desde que fue designado como tal hace 13 años.

Los links rara vez han estado tan marrones y rápidos, pero es el viento —o la falta de él— lo que ha permitido puntuaciones tan bajas esta semana.

Fox, uno de los jugadores más fuertes del golf por su herencia de rugby, se apoyó en su driver durante gran parte de la ronda y se dio buenas oportunidades de anotar.

“El plan de juego era ser agresivo”, dijo Fox. “Fui agresivo en muchos buenos golpes de wedge. Muy contento con 62 al final”.

Todos menos uno de sus nueve birdies —Fox hizo su único bogey en el 13 con un golpe de salida a un búnker tipo “pot”— llegaron desde unos 10 pies o menos. Su golpe de salida en el hoyo 5, de 321 yardas, quedó a unos 30 pies del hoyo, y su golpe más importante fue un wedge desde el rough en el par 5 del 17 que rodó hasta quedar a unos 4 pies.

Herbert también tuvo un bogey en su tarjeta durante su 62 del viernes.

Ha habido semanas de condiciones blandas o poco viento —dos elementos que llevan a puntuaciones bajas— en majors anteriores. Siete campos de major —tres de ellos campos links— han producido dos rondas de 63 o menos en el mismo campeonato.

Royal Birkdale es el primero en ceder tres de ellas —con la mitad del field el sábado y la ronda final aún por disputarse.