Iguala Jannik Sinner récord de Djokovic y avanza a cuartos en Roma

El italiano Jannik Sinner celebra tras vencer a su compatriota Andrea Pellegrino en el Abierto de Italia el martes 12 de mayo del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El italiano Jannik Sinner celebra tras vencer a su compatriota Andrea Pellegrino en el Abierto de Italia el martes 12 de mayo del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

ROMA.- Los récords siguen llegando para Jannik Sinner.

El número uno del mundo venció el martes por 6-2, 6-3 a su compatriota italiano Andrea Pellegrino para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Italia e igualar el récord de Novak Djokovic con su 31ra victoria consecutiva en torneos Masters 1000.

Sinner no ha perdido ningún duelo de Masters —los torneos más importantes fuera de los Grand Slams— desde que se retiró por calambres bajo un calor extremo ante Tallon Griekspoor en Shanghái en octubre.

Djokovic ganó 31 partidos seguidos en Masters en 2011.

“Si quieres ser un gran jugador tienes que jugar en todas las superficies y en todos los torneos al máximo”, afirmó Sinner. “Es la mente la que marca la diferencia”.

Al igual que en su partido anterior, Sinner tomó el control rápidamente con un quiebre en el primer juego, antes de un Campo Centrale abarrotado, donde muchos aficionados iban vestidos de naranja, el color distintivo de Sinner. Mejoró su marca a 19-0 contra otros italianos. Pellegrino, de 29 años, sorprendió en Roma tras sortear la fase de clasificación del torneo en arcilla.

Si Sinner levanta el trofeo en Roma, se convertirá en el segundo hombre, después de Djokovic, en conquistar los nueve torneos Masters. Djokovic ha ganado cada uno de esos eventos al menos dos veces.

Sinner ya ha ganado un récord de cinco torneos Masters consecutivos y, con Carlos Alcaraz fuera por una lesión en la muñeca derecha, no parece que nadie pueda impedirle ganar en Roma y el próximo Abierto de Francia.

“Es hora de quitarle el título a Adriano”, decía un cartel que un aficionado sostuvo en alto en el Foro Itálico, en referencia al último italiano que ganó el título individual en Roma: Adriano Panatta, hace 50 años.

Panatta entregará el trofeo al ganador después del partido por el título del domingo.

En general, Sinner amplió su racha de victorias a 26 partidos. No pierde desde que cayó ante Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero.

El rival de Sinner en cuartos de final será el ruso Andrey Rublev (12do preclasificado), quien remontó para vencer 3-6, 7-6 (5), 6-2 al georgiano Nikoloz Basilashvili.

Rafael Jódar, la joven sensación española de 19 años, arrasó 6-1, 6-4 al estadounidense Learner Tien para convertirse en apenas el segundo adolescente, después de Rafael Nadal (en 2005), en alcanzar los cuartos de final de Madrid y Roma en la misma temporada.

Jódar se las verá ahora con Luciano Darderi. El italiano salvó cuatro puntos de partido en el segundo set y sorprendió 1-6, 7-6 (10), 6-0 al alemán segundo cabeza de serie Alexander Zverev, que ha ganado dos veces en Roma.

El noruego Casper Ruud superó sin apuros al italiano Lorenzo Musetti por 6-3, 6-1. Musetti recibió tratamiento por un problema en el muslo izquierdo.

Ruud se medirá con el ruso Karen Khachanov, quien derrotó 6-1, 7-6 (2) al croata Dino Prizmic.

Coco Gauff alcanza de nuevo las semifinales

En la rama femenina, Coco Gauff alcanzó las semifinales de Roma por tercer año consecutivo con una victoria por 4 -6 , 6 -2, 6-4 sobre Mirra Andreeva.

Gauff fue subcampeona en Roma el año pasado y se prepara para defender su título del Abierto de Francia.

Gauff enfrentará ahora a Sorana Cirstea, una rumana 36 años, quien eliminó por 6-1, 7-6 (0) a la campeona del Abierto de Francia de 2017 Jelena Ostapenko.

Cirstea sorprendió a la número uno Aryna Sabalenka en la tercera ronda y ahora es la segunda semifinalista de mayor edad en un evento WTA 1000 sobre arcilla. Solo Martina Navratilova lo logró con más edad, a los 37 años en Roma en 1994.

“Siempre dije que no hay fecha de caducidad para la ambición y los sueños”, expresó Cirstea, quien planea retirarse al final del año. “Creo que todos pueden ver que amo absolutamente este deporte. Siento muchísima pasión por él”.

La campeona defensora italanian Jasmine Paolini, quien perdió en la tercera ronda de individuales, se retiró de la competencia de dobles debido a un “problema menor en el pie”. Ella y su compañera Sara Errani también son las campeonas defensoras en dobles.