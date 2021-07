Iglesia católica reduce misas presenciales

NUEVO LAREDO, TAM.- Reduce la iglesia católica el número de misas que se efectúan durante la semana, como una medida de prevención solicitada por la Coepris ante los casos de Covid-19 que han aumentado en los últimos días.

El párroco de la Catedral del Espíritu Santo, presbítero Rogelio Lozano Alcorta, solicitó a la feligresía seguir cuidándose para evitar que los casos sigan en aumento.

“Quiero invitarles para que nos sigamos cuidando, por parte de la Coepris y de la Secretaría de Salud nos han pedido que no haya misas los lunes y martes, salvo alguna excepción y previa autorización de ellos, pero no hay misas presenciales lunes y martes”, explicó.

Indicó que por parte de la Catedral se han realizado algunas mejoras para reforzar las medidas de seguridad para todas las personas que asisten a las celebraciones.

“Lo mismo quiero pedirles que hagamos todo lo que está en nuestras manos para que sigamos cuidándonos. Aquí en la Catedral hemos invertido mucho en cuidarlos a ustedes, tenemos el gel antibacterial, el termómetro, los tapetes, la sana distancia. En lo que ustedes salen, se sanitiza el templo para quienes vienen a la siguiente misa y en un 60 por ciento hemos logrado sanitizar el aire acondicionado, todavía nos falta un 40 por ciento más, pero el presupuesto se acabó”, agregó.

AGRADECE EL APOYO

A la vez agradeció el apoyo de algunos feligreses que se han dado a través de sus donativos a este combate contra el coronavirus. “Yo los quiero invitar para que nos cuidemos y hagamos caso, no seamos egoístas diciendo, ‘no, yo ya me vacune”, esa es una actitud egoísta porque si analizamos, el grupo fuerte en Nuevo Laredo no se han vacunado”, señaló.