Identifican a 26 por barbarie en estadio y realizan cateos

Ciudad de México .-El Gobierno de Querétaro informó anoche que fueron identificados 26 hombres que participaron en agresión en Estadio Corregidora y que realizan 21 cateos en inmuebles.

Momentos antes, decenas de globos rojos y blancos junto a palomas fueron soltadas rumbo al cielo. Y después siguió el grito como un eco que se repitió: «¡Arriba el Atlas cab…!» seguido de estruendosos aplausos de aproximadamente mil aficionados reunidos para escuchar una misa en la explanada del Estadio Jalisco.

La noche de este 7 de marzo la afición del futbol de Jalisco se unió en una causa común.

Fans con camisas de Atlas, Chivas, Pumas, Leones Negros, Cruz Azul, América, y Tigres se unieron en oración por los seguidores del Atlas que resultaron heridos y otros que están en condición de desaparecidos, tras los incidentes violentos del partido de Gallos Blancos ante el Atlas en el Estadio de La Corregidora, de Querétaro.

Los encargados de oficiar la misa fueron Monseñor González Villaseñor, quien confesó ser aficionado del Atlas, y el sacerdote Roberto Onorato.

En su sermón, con el ánimo de conciliar a la afición del Atlas y Querétaro, Monseñor González Villaseñor mandó un mensaje.

‘Sin duda que la afición a un equipo nos llena de alegría. Cuántas veces hemos ido a un partido y nos ponemos alegres, siempre tendrá que ser un signo de unidad entre todos. Ha habido momentos en que hemos celebrado pero también hemos llorado. Los que le vamos al Atlas nunca vamos a olvidar el 12 de diciembre, nos alegramos y lloramos de felicidad. Quisiéramos seguir llorando de felicidad, y el pasado sábado lloramos por esas imágenes tan terribles, porque ni en la guerra vemos que un hombre le pegue diez veces en la cabeza a otro. La violencia se ha desatado y qué hacemos para pararla, nuestros gobernantes qué hacen, no hay que promover la desunión. Esas personas que agredieron seguramente recibieron golpes y odio, cuando se recibe amor eso se dará, ustedes padres de familia promuevan amor, si la violencia se da en las familias verán eso. Hoy nos sentimos indignados.

‘Podremos ser diferentes en camisetas, gracias a los que están de otros equipos, pero nos respetamos, hoy pedimos por el mundo, por nuestra patria, y por los que están heridos, van a salir adelante, esto que hacen hoy es un signo de que no queremos más violencia. Que los heridos sanen, y que otro día podamos tener una misa con ellos aquí. Les pido que a esos hermanos que sufrieron los encomendamos a Dios y les demos un fuerte aplauso’, dijo.

Previo al inicio de la misa estuvieron presentes los hermanos Mario, Daniel y Diego Alba Alvarado, quienes fueron golpeados en la batalla campal en Querétaro, pero los tres prefirieron guardar silencio sobre lo sucedido.

Otro de los seguidores del Atlas presentes en la trifulca, Víctor Maciel, de 67 años, quien fue golpeado entre varios fanáticos del Querétaro, dijo no recordar lo sucedido, pero expresó su cariño por los Rojinegros.

‘Nunca se me va a quitar mi cariño por los colores rojinegros, yo conocí el campo Martínez Sandoval, Atlas es mi segunda familia, nunca los puedo dejar, es una pasión que ustedes no lo entienden, sólo los que estamos aquí lo entendemos. Yo he estado en varios estadios, en la mayoría de México, pero la experiencia que tuvimos nunca en la vida. De Querétaro no recuerdo nada, pero me siento muy bien’, dijo Macías.

En la misa se pidió por los aficionados desaparecidos, Eduardo Cervantes, Christian Ramírez, Juan Carlos Hernández, Víctor Quiroz Hernández, y Efraín Torres, además, por la salud de Esteban Hernández «El Razor», quien está delicado en el Hospital General de Querétaro.