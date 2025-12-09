ICE admite que 400 niños inmigrantes fueron detenidos por más del límite

Niños migrantes ven televisión en un centro del servicio de inmigración estadounidense en Donna, Texas, el 30 de marzo del 2021. (AP foto/Dario Lopez-Mills, Pool)

McCALLEN, Texas.- Cientos de niños inmigrantes permanecieron bajo custodia federal por más tiempo del establecido por un tribunal, incluidos algunos que estuvieron detenidos durante más de cinco meses, según documentos judiciales que alarmaron a defensores legales que afirman que el gobierno no está protegiendo a los menores.

Los abogados de los detenidos destacaron las propias admisiones del gobierno sobre los prolongados tiempos que los menores inmigrantes pasaron bajo custodia, comida contaminada, falta de acceso a atención médica o asesoría legal, que reportaron las familiares y observadores en las instalaciones federales, así como una renovada dependencia en los hoteles.

Los abogados presentaron sus informes el lunes en una demanda civil iniciada en 1985 que llevó a la creación de la supervisión de los estándares que ordenó un tribunal en 1997, después de la cual estableció un límite de 20 días en custodia. El gobierno del presidente Donald Trump intenta poner fin al acuerdo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) presentó un informe el pasado 1 de diciembre en el que indicó que, durante el periodo de agosto a septiembre, alrededor de 400 niños inmigrantes fueron retenidos más allá de los 20 días de plazo. También informaron al tribunal que el problema era generalizado y no específico de una región o instalación. Los factores principales que demoraron su liberación se categorizaron en tres grupos: retrasos en el transporte, necesidades médicas y procesamiento legal.

Los defensores legales de los menores argumentaron que esas razones no prueban justificaciones legales para las demoras. A través de entrevistas con familias detenidas, los activistas identificaron a cinco niños que permanecieron retenidos durante 168 días. El informe no especificaba la edad de esos niños.

El ICE no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El tribunal federal permite el uso de hoteles para la detención temporal por hasta 72 horas, pero los abogados cuestionaron los datos del gobierno, los cuales creen que no explican completamente el motivo por el que los niños fueron retenidos más de tres días en habitaciones de hotel.

Las condiciones en las instalaciones de detención siguen siendo una preocupación constante desde que reabrió una instalación de detención de familias en Dilley, Texas, este año.

Los activistas documentaron lesiones sufridas por los niños y la falta de acceso a atención médica suficiente. Un niño que sangraba debido a una lesión ocular no recibió atención del personal médico durante dos días. Otro niño se fracturó el pie cuando un miembro del personal dejó caer un poste de la red de voleibol, según el documento judicial. “El personal médico le dijo a una familia cuyo hijo sufrió una intoxicación alimentaria que sólo regresara si el niño vomitaba ocho veces”, escribieron los defensores en su respuesta.

“Los niños tienen diarrea, acidez, dolores de estómago, y les dan comida que literalmente tiene gusanos”, escribió una persona con una familia que se hospeda en la instalación de Dilley en una declaración presentada al tribunal. Otra persona escribió que les dieron “brócoli y coliflor con moho y gusanos”.

La jueza principal del distrito central de California, Dolly Gee, tiene programada una audiencia sobre los informes la próxima semana, donde podría decidir si el tribunal necesita intervenir.