Huracán Lorena se debilita, pero sigue el riesgo de inundaciones y deslaves en costa oeste mexicana

MIAMI (AP) — El huracán Lorena continuaba perdiendo fuerza y se esperaba que recupere la categoría de tormenta tropical el jueves, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), que apuntó que persiste el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves peligrosos en partes de la costa oeste de México.

La agencia emitió también alertas para zonas del suroeste de Estados Unidos, donde las fuertes lluvias arrojadas por Lorena podrían causar inundaciones repentinas dispersas.

Lorena era un huracán de categoría uno con vientos máximos sostenidos de 129 kilómetros/hora (80 mph). El meteoro está a unos 169 kms (105 millas) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, México, y se desplazaba en dirección noroeste a 13 km/h (8 mph).

Según los pronósticos, las precipitaciones totales podrían alcanzar los 38 centímetros (15 pulgadas) en algunos lugares de los estados mexicanos de Baja California Sur, Baja California y Sonora, con riesgos de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra hasta el viernes.

Los meteorólogos instaron a la población en la península de Baja California y en el noroeste de México a monitorear el avance de la tormenta.

En Arizona y Nuevo México, el NHC dijo que era posible que se registraran lluvias intensas que podrían descargar hasta 13 cms (5 pulgadas) y emitió alertas por inundaciones repentinas aisladas hasta el sábado.

La trayectoria de Lorena aún era incierta, y cabe la posibilidad de que, ya como tormenta debilitada, toque tierra en Baja California Sur o corra en paralela a la costa oeste de México, donde se disiparía sobre aguas abiertas.

Mientras, Kiko seguía siendo un huracán de categoría cuatro en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos que rondan los 233 km/h (145 mph), de acuerdo con el NHC. El vórtice de la tormenta estaba a unos 2.446 kms (1.520 millas) al este de Hilo, Hawái, y se desplazaba hacia el oeste a 13 km/h (8 mph).

Los meteorólogos apuntaron que no se espera que Kiko se fortalezca en el próximo día o así, y debería comenzar a debilitarse gradualmente el viernes y durante el fin de semana.

No se emitieron alertas ni avisos asociados a Kiko y no hay peligro de que toque tierra.