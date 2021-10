Hovland, Ancer y Ortiz confirman en Mayakoba

CIUDAD DE MÉXICO.- El noruego Viktor Hovland confirmó que buscará refrendar su título del torneo de golf de Mayakoba, en una edición 2021 en la que también estarán presentes los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, informaron este lunes los organizadores.

El torneo World Wide Technology Championship se realizará en Mayakoba, en el Caribe mexicano, del 4 al 7 de noviembre próximos.

Hovland buscará ser el primer golfista en repetir en este torneo que se realiza en México desde febrero de 2007.

«Desde que Viktor ganó el año pasado aquí, ha tenido una maravillosa temporada y se ha convertido en uno de los mejores jóvenes jugadores del mundo», dijo Joe Mazzeo, director del torneo. «Estamos muy orgullosos de él y de la forma en que ha representado nuestro evento. Estamos muy emocionados de tener su confirmación y la de nuestros amigos Abraham y Carlos».

Ancer, quien es el mejor golfista mexicano en la actualidad, se ubica en el puesto 13 de la clasificación mundial.

El pasado 8 de agosto, Ancer logró su primer triunfo en la gira PGA al conquistar el St. Jude Invitational.

Ortiz, quien se encuentra ubicado en el puesto 72 del ranking, participará por octava ocasión consecutiva. Su mejor fue puesto fue un segundo lugar en el 2019.

Los organizadores también informaron que, debido a la pandemia por coronavirus, por segundo año consecutivo el torneo se disputará sin espectadores.

Mexican player @carlosortizGolf, PGA TOUR winner, is scheduled to appear at the World Wide Technology Championship at Mayakoba.

In 2019 he tied for second place in our tournament.#WWTatMayakoba #WWTChampionshipatMayakoba #GolfinMexico pic.twitter.com/drI6gYiVpE

— World Wide Technology Championship at Mayakoba (@WWTatMayakoba) October 11, 2021