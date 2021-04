Hospitalizan a rapero DMX por sobredosis

CIUDAD DE MÉXICO.-El rapero DMX se debate entre la vida y la muerte tras sufrir una sobredosis por droga.

El artista, de 50 años, fue hospitalizado a consecuencia de un infarto que sufrió en su casa por el alto consumo de sustancias nocivas, el viernes, alrededor de las 23:00 horas, según reportes.

La estrella se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con TMZ, fuentes reportan que aún tiene actividad cerebral, mientras otras mencionan que está en estado vegetativo.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, ha hablado públicamente sobre sus problemas de adicción y ha estado en rehabilitación en varias ocasiones.

En 2019, canceló una serie de presentaciones para tratar su abuso de sustancias, luego de pasar un año en la cárcel por evasión y fraude.

El rapero apareció en la escena musical en los 90, con el lanzamiento de su primer álbum It’s Dark and Hell is Hot. Después vendría su exitoso …And Then There Was X (1999), que se convirtió en su disco más vendido.

A la fecha ha publicado siete placas y ha estado nominado tres veces al Grammy.

En julio pasado, DMX realizó un duelo musical en video con Snoop Dogg que alcanzó el medio millón de vistas.