Hong Kong propone reconocer uniones de personas del mismo sexo formadas en el extranjero

Las parejas del mismo sexo no pueden casarse ni registrarse como sociedades civiles en Hong Kong

HONG KONG.- El gobierno de Hong Kong propuso el miércoles un sistema de registro que reconocería las uniones entre personas del mismo sexo formadas en el extranjero, otorgando a dichas parejas más derechos en la ciudad.

En un documento presentado ante la Asamblea Legislativa, la Oficina de Asuntos Constitucionales y de China Continental indicó que el sistema propuesto permitiría el registro de parejas adultas del mismo sexo que se hayan casado, formado sociedades o uniones civiles en el extranjero, siempre que estas relaciones sean legalmente reconocidas en esas jurisdicciones y que uno de los miembros sea residente de Hong Kong.

Después del registro, las parejas tendrían derechos como la capacidad de participar en decisiones médicas para sus seres queridos, siempre que se otorgue el consentimiento. En el caso de los pacientes adultos mentalmente discapacitados, sus parejas pueden participar en las decisiones como tutores.

También disfrutarían del derecho a manejar asuntos post mortem para sus parejas, entre ellos, reclamar los cuerpos y decidir si sus restos pueden ser utilizados para tratamiento médico, educación o investigación.

Las parejas del mismo sexo no pueden casarse ni registrarse como sociedades civiles en Hong Kong. Pero las autoridades reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo registrados en el extranjero en temas como los beneficios fiscales y de servicio civil y otras razones prácticas, como visas de dependientes.

Muchas de las concesiones del gobierno se obtuvieron a través de impugnaciones legales, además de que, en los últimos años, la ciudad ha visto una creciente aceptación social hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La propuesta del gobierno surgió en respuesta al histórico fallo emitido en 2023 por el máximo tribunal a favor de un marco para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo. En dicho fallo no se otorgan plenos derechos matrimoniales a las parejas del mismo sexo, pero fue una victoria parcial para el destacado activista prodemocracia Jimmy Sham, quien luchó una batalla legal de cinco años sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo registrados en el extranjero.

Sham, quien fue sentenciado a más de cuatro años de prisión por participar en unas elecciones primarias no oficiales según una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, fue liberado en mayo.

En una entrevista con The Associated Press, Sham dijo que a las parejas heterosexuales no se les exigía registrar sus matrimonios en el extranjero para obtener el reconocimiento local y cuestionó por qué las parejas del mismo sexo tenían que hacerlo.

También sugirió que el gobierno permitiera que las parejas del mismo sexo disfrutaran de derechos de visita en prisión iguales a los de las parejas heterosexuales.

“Espero que el gobierno escuche las opiniones de la sociedad y la comunidad, y trate de desarrollar una solución que no exceda el nivel de aceptación de la sociedad, al tiempo que cumple con las expectativas de las parejas del mismo sexo y evita las impugnaciones legales”, dijo.

Jerome Yau, cofundador de la organización no gubernamental Hong Kong Marriage Equality, dijo que el documento del gobierno era “muy conservador” y “lejos de ser aceptable”.

Dijo que no veía la lógica de hacer elegibles para las medidas solo a las personas casadas o que han formado sociedades en el extranjero.

“Pensamos que eso creará una desigualdad obvia en el sentido de que las parejas locales del mismo sexo que no están casadas en el extranjero no serán elegibles para registrar sus relaciones. Creo que eso es injusto, y podría generar más litigios”, comentó, agregando que esperaba que el proyecto de ley incluyera más detalles.

Se espera que, en una fecha posterior, el gobierno presente un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Los legisladores discutirán el documento el jueves.

Algunos legisladores afines a Beijing se han manifestado en contra de otorgar derechos iguales a las parejas del mismo sexo, manteniendo la visión tradicional de que el matrimonio solo debe ser entre hombres y mujeres.

El gobierno dijo que sus propuestas se hicieron tras considerar la situación real de la ciudad, y agregó que hay diferentes opiniones sobre el reconocimiento de las uniones del mismo sexo y que tendría que encontrar un equilibrio para evitar dividir a la sociedad.