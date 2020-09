“Hogwarts Legacy” llegará para el 2021

E.U.-El evento digital de PlayStation 5, anunció el lanzamiento del videojuego de acción y misterio Hogwarts Legacy basado en el universo magico de Harry Potter.

Esta producción de mundo abierto diseñada por Avalanche y publicado por Warner Bros. Games, está ambientada a finales del siglo XIX, donde los jugadores se internarán en peligrosos lugares del mundo mágico creado por la escritora J.K Rowling, además de que se les permitirá realizar todo tipo de actividades, desde combatir contra nuevos personajes hasta el recorrido por todo el castillo.

Hogwarts Legacy está previsto para el próximo año 2021, y estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X y Series S, Xbox One y PC.

Estas fueron las reacciones de algunos usuarios en redes sociales…



Al mismo tiempo, Sony confirmó que a partir del 12 de noviembre se pondrá a la venta el PlayStation 5, con un precio de 13 mil 999 pesos en en su versión regular con lector de discos, mientras que la Digital Edition valdrá 11 mil 499 pesos.

También se confirmó que con la llegada de esta nueva consola estarán disponibles los juegos Devil May Cry 5 Edición especial (Capcom), Final Fantasy XVI (Square Enix), Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios y ScottGames), Legado de Hogwarts (Juegos de Warner Bros.) y un nuevo título de God of War (Santa Monica Studio).

Otros títulos ya anteriormente confirmados son Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War y Demon’s Souls.

Ve aquí el trailer: