Herrera no dudaría en dirigir a Tigres o Rayados

MONTERREY.-A Miguel Herrera no le desagradaría dirigir en un futuro a Tigres o Rayados.

El ex técnico del América reconoció que son planteles que cualquier estratega desearía tener y aunque está esperando un nuevo proyecto, no quita el dedo del renglón de los equipos regios.

“Son dos equipos extraordinarios los dos de Monterrey, la afición es espectacular. Si yo no me encontrara con ningún proyecto no dudaría en pensar tanto en Rayados como en Tigres”, dijo al programa La Peña Futbolística.

“Son equipos que a cualquier técnico le gustaría y llenarían el ojo, y por supuesto lo que significa, lo que siempre dije, la de todo Nuevo León y Monterrey son las aficiones más importantes que hay en México, son exigentes.

“Son equipos de gran calidad que no podría decir que no, si no tengo un gran proyecto. Estoy esperando que venga un proyecto interesante”.

Herrera reconoció que tiene una gran relación con Mauricio Culebro, actual vicepresidente de Tigres, pues lo llevó en dos ocasiones al América.

Sin embargo, está consiente que la era de Ricardo Ferretti en los auriazules aún tiene mucha cuerda y no se hizo ilusiones sobre dirigir a los felinos en el próximo torneo.

“La relación con Culebro existe. Por supuesto que sí hay una relación. Tigres tiene un gran técnico”.

Herrera fue cesado del América de cara al torneo Guardianes 2021.

El “Piojo” no es un desconocido del futbol regiomontano, pues dirigió al Monterrey de 2004 a 2006, y los llevó a las Finales del Apertura 2004 y Apertura 2005.

2 TÍTULOS de Liga MX tiene Miguel Herrera con América.