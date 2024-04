Hermanos Canturosas Villarreal, lucran con el apellido de su padre y tienen en el abandono la Nueva Era, denuncian colonos

Nuevo Laredo, Tam.— En una manifestación pacífica realizada en el Bulevar Carlos Cantú Rosas y Calzada de los Héroes, los colonos de la Nueva Era expresaron su indignación por el lucro de los hermanos Carlos y Carmen Lilia Canturosas Villarreal con el apellido de su padre, Carlos Enrique Cantú Rosas, fundador de la colonia.

Bajo el liderazgo de Oscar Pérez Palacios, representante del grupo Colonos en Rebeldía y Acción Social, los residentes expresaron su frustración por la falta de atención y apoyo de las autoridades hacia los problemas de la colonia, donde a pesar de la colonia Nueva Era, fue fundada por Carlos Enrique Cantu Rosas, está en el olvido por parte de sus hijos, Carlos que ya fue alcalde y Carmen Lilia, alcaldesa con licencia, quien busca la reelección.

Los manifestantes denunciaron que los hermanos Canturosas Villarreal utilizan el nombre de la colonia Nueva Era en sus programas, como “Una Nueva Era”, sin respetar la memoria de su padre ni abordar las necesidades actuales de la colonia.

Durante la manifestación, varios residentes expresaron su descontento con la falta de escrituras de propiedad, problemas de drenaje y suministro de agua, y la falta de respuesta de las autoridades municipales. Además, se mencionó el desorden en la numeración de las escrituras y la presunta corrupción en los trámites de regularización.

Aurora González, denunció que lleva muchos años esperando la escrituración de su terreno y que la alcaldesa Carmen Lilia le ha cerrado las puertas, al igual que a otros residentes de la Nueva Era.

“No nos apoyan en nada, no nos ayudan en nada. El drenaje está todo mal, el agua también, a veces la cortan, o sea, tenemos muchos problemas y no nos solucionan nada. Terrenos con escrituras según no aparecen, pero pagas predial, y no aparecen en el plano municipal. Desde el 2006, Carlos Germán de Anda se comprometió a la escrituración de seis asentamientos humanos irregulares, pero ni siquiera los irregulares y los medios regulares existen. No hay un ordenamiento territorial urbano. Y yo quiero preguntar dónde está Carlos Germán de Anda, que también fue de Obras Públicas en el trienio de Carlos Cantú Rosas. ¿O sea, porque quieren volver a seguir gobernando si no saben, si no les gusta, si no les importa, si no les interesa el pueblo?”, enfatizó Oscar Pérez.

Agregó que “Nosotros hemos trabajado en la izquierda toda la vida, no como estos chapulines como Carmen Lilia Cantú Rosas o como Carlos Cantú Rosas, que no tiene la dignidad siquiera para portar la camisa verde porque él no es de Morena, él es panista y hoy está en el Partido Verde Ecologista”.

Las pancartas y letreros colocados por los manifestantes expresan claramente su sentir, evidenciando la frustración y el descontento acumulado durante años de abandono por parte de las autoridades locales.