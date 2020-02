Henry Cavill sería el nuevo Wolverine

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde hace algunos meses ha estado circulando un rumor que indica que Henry Cavill podría sumarse al equipo de Marvel, y ahora tenemos que ha surgido un nuevo reporte que asegura que el actor británico interpretará a Wolverine.

De acuerdo a información del canal The Quartering en YouTube (vía CosmicBook), Henry Cavill se convertirá en el nuevo Wolverine y aparecerá en Capitana Marvel 2 junto a Brie Larson como Carol Danvers.

De manera interesante, a inicios de este mes Marvel anunció que Wolverine haría equipo con Carol Danvers en el cómic Captain Marvel #17 que se lanzará en abril, teniendo en cuenta que Kevin Feige ahora está a cargo de Marvel Comics.

Sobre Cavill, los rumores decían que podría interpretar a John Walker en la serie The Falcon and the Winter Soldier de Disney+, pero ahora suena para el papel del famoso mutante que fue popularizado en la pantalla grande por Hugh Jackman.

Y sobre el papel de Superman, se cree que terminó la etapa de Cavill como el Hombre de Acero ya que al parecer se buscará a un actor más joven, pero la decisión aún no es oficial.

¿Qué les parece la posibilidad de ver a Henry Cavill como Wolverine? Y sobre todo, ¿les gustaría verlo junto con Brie Larson en Capitana Marvel 2?

Capitana Marvel 2 está programada para estrenarse en 2022.