Hazard, Mbappé y Haaland brillan; Benzema se lesiona

GLASGOW, Escocia— Kylian Mbappé y Erling Haaland continuaron sus espectáculos goleadores en la Liga de Campeones que se puso en marcha el martes, Karim Benzema, el astro de la edición anterior, se marchó renqueando después de menos de 30 minutos de actividad.

Mbappé y Haaland anotaron dos tantos para que sus clubes respectivos, París Saint-Germain y Manchester City, pusieran en marcha su participación en el torneo con victorias que resaltaron sus condiciones de favoritos para llevarse el título.

Las oportunidades del Real Madrid para revalidar su corona dependen probablemente de que Benzema se mantenga en buenas condiciones. Sin embargo, el delantero francés tuvo que marcharse por una aparente lesión de rodilla a los 30 minutos del duelo ante Celtic.

“Lo de Karim no parece nada preocupante, pero tenemos que esperar a las pruebas de mañana”, explicó el técnico madridista Carlo Ancelotti. “En la primera exploración no parece nada serio, todavía no se sabe si es muscular, pero necesitamos esperar”.

Aun así, los tantos de Vinícius Júnior, Luka Modric y Eden Hazard en el complemento dieron al conjunto Merengue un triunfo por goleada de 3-0 en Glasgow.

Benzema fue la figura indiscutible de la edición anterior, con 15 goles en 12 partidos para llevar al Madrid al título.

Sin embargo, Mbappé y Haaland lucen listos para desafiar al francés como el mejor atacante de Europa. De paso, buscan conducir a sus clubes a una coronación inédita.

Mbappé, francés de 23 años y quien suma siete dianas en cinco fechas de la liga de su país, aportó su doblete en los primeros 22 minutos de una victoria por 2-1 sobre la Juventus. Se convirtió en el jugador más joven en acumular 35 tantos en la competición, rompiendo la marca establecida por su compañero actual Lionel Messi.

Haland, noruego de 22 años, acumula 25 goles en 20 partidos de la Liga de Campeones, también un récord. Anotó una vez en cada tiempo del partido que el Manchester City ganó 4-0 en Sevilla.

Con 10 tantos en seis duelos de la Liga Premier inglesa en esta campaña, Haaland ha anotado en su debut dentro de la Champions con tres clubes distintos, Salzburgo, Borussia Dortmund y City.

HAZARD COMPENSA LESIÓN DE BENZEMA

Hazard se cercioró de que el Madrid no echara de menos a Benzema.

El atacante belga anotó un gol y proporcionó los pases para los otros dos luego de reemplazar al francés. El conjunto Merengue comenzó la defensa de su título propinando el martes una goleada.

Los monarcas vigentes del continente resolvieron el duelo en el segundo tiempo.

Benzema, el mayor goleador del torneo en su edición pasada con 15 tantos, debió ser sustituido comenzó a renquear en el primer tiempo y se llevó una mano a la rodilla derecha antes de pedir que se le reemplazara.

Se marchó caminando lentamente.

“A veces hay que sufrir y este equipo es capaz de sufrir sin perder la cabeza”, dijo el italiano Ancelotti. “La segunda parte ha sido un recital”

En el otro encuentro que dio inicio a la actividad en el Grupo F, Shakhtar Donetsk ganó por goleada de 4-1 en Leipzig.

MBAPPÉ HUNDE A LA JUVE

Mbappé no mostró respeto por la “Vecchia Signora”.

El astro del París Saint-Germain anotó dos goles soberbios para que el conjunto francés comenzara su participación en el certamen con un triunfo.

A sus 23 años y 260 días, Mbappé se convirtió en el jugador más joven en marcar 35 goles en la competencia principal de clubes de Europa.

PSG nunca había vencido a Juventus, en ocho participaciones previas.

Benfica se impuso 2-0 a Maccabi Haifa 2-0 en el otro cotejo del Grupo H.

CHELSEA SUFRE

El delantero Mislav Orsic bajó un balón con el pecho en un contragolpe, se embaló desde el círculo central y definió con categoría a los 13 minutos, dándole al Dínamo de Zagreb la victoria 1-0 ante Chelsea en la primera fecha del Grupo E.

Añadan ese gol al tanto de Orsic que selló el triunfo ante West Ham en la Liga Europa la pasada temporada, y al triplete que firmó para eliminar al Tottenham de José Mourinho en el mismo torneo durante el curso 2020-21.

El cuadro croata celebró a lo grande en su vuelta a la fase de grupos del máximo torneo de clubes en Europa desde 2019-20, después de clasificarse a a esta instancia tras transitar tres rondas de la etapa previa.

En cuanto a Chelsea, se trata de otro decepcionante resultado en un magro inicio de temporada del club que gastó casi 300 millones de dólares para renovar su plantilla en el mercado de pases del verano.

Los dos veces campeones de Europa dominaron el trámite en la capital croata pero carecieron de acierto frente al arco rival, aparte de las buenas intervenciones del portero Dominik Livakovic para los anfitriones.

Milan, siete veces campeón de Europa, igualó 1-1 en su visita a Salzburgo, en el otro duelo del Grupo E.

CITY ARROLLA EN ESPAÑA

Erling Haaland siguió anotando por el Manchester City. El noruego llegó a 12 tantos en siete cotejos oficiales durante su primera campaña con el conjunto inglés, que apabulló

En otro partido del Grupo C, el internacional estadounidense Gio Reyna brindó dos asistencias para que el Borussia Dortmund pusiera su marcha en el Grupo C con un inapelable triunfo 3-0 ante Copenhague.

Luego que Carlos Zeca de Copenhague remeció el poste en el primer minuto, el capitán Marco Reus y Raphaël Guerreiro marcaron en rápida sucesión cerca del descanso para el Dortmund. El juvenil volante inglés Jude Bellingham sentenció a los 83 minutos.