Hayabusa Eleven anuncia el histórico fichaje de Yuki Nagasato

CIUDAD DE MÉXICO.-Rompiendo el esquema.

El equipo masculino japonés Hayabusa Eleven anunció la cesión histórica de la jugadora Yuki Nagasato, medallista de plata en Londres 2012 que jugará con ellos.

“¡Apoyen el desafío histórico de Nagasato para que las jugadoras se mezclen en equipos masculinos!”, estableció el club en sus redes sociales.

Nagasato, hoy de 33 años que estaba con el Chicago Red Stars en 2017, estará con el equipo de la segunda división la temporada 2021.

Así se convierte en la primera futbolista en jugar con un equipo varonil en Japón.

Good luck to 2010 #UWCL winner Yuki Nagasato on her history-making loan move to Japanese men’s club Hayabusa Eleven🇯🇵 pic.twitter.com/gHFCsBRU9G

— #UWCL (@UWCL) September 9, 2020