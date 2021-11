Hay más aspirantes de Morena al gobierno de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAN.- Más aspirantes se sumaron a la lista: de las mujeres, se confirmó la participación de Maki Ortiz y de Carmen Lilia Canturosas, pero hay muchos más; el plazo venció ayer al mediodía.

Otros registrados son: Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama, José Ramón Gómez Leal, Felipe Garza Narváez, Adrián Oseguera, Héctor Garza González y Mario López Hernández.

Otros también utilizando sus redes sociales señalaron que pese a reiterados intentos no habían logrado complementar el registro, como en el caso del activista Geovanni Barrios de Reynosa, quien advirtió que seguiría intentando completar el proceso.

El jueves se concretó la firma de una carta compromiso entre los aspirantes, que tiene como intención que todos respeten la decisión que tome el Comité Ejecutivo Nacional a través de la Comisión Nacional de Elecciones para que los que queden en el camino se sumen a quien resulte vencedor.

La firma del documento se hizo de manera voluntaria, ninguno fue obligado a estampar la firma, “nos obliga a respetar el compromiso de sumarnos y privilegiar el proceso y hacerlo en el marco de la civilidad, con apego a los estatutos del partido”, dijo Héctor Garza.

A estas alturas de la jugada no es necesario moverse entre la militancia, porque no es precampaña ni campaña, dijo Felipe Garza Narváez, al señalar que “el que penetró entre los ciudadanos ya lo hizo y moverse de más no va a tener un mayor impacto”.

Aunque la convocatoria no pone prohibiciones a moverse entre la militancia, dijo que en lo personal ha realizado una “especie de diálogo a través de medios, no he formado grupos, he ido a invitaciones a convivir con grupos ya formados, empresarios, sociedad civil, pero no he formado yo grupos de felipistas”.

Además recordó que como aspirante externo del partido no lo considera bueno: “aunque cada quien hace lo que le place, desde mi experiencia, eso complica construir la unidad, se van a los extremos, se polarizan”.

Antier por la tarde, la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, cumplió formalmente con el registro.

En ese sentido la aspirante en lo que será el proceso de selección interna de dicho instituto político manifestó que espera que en el proceso interno se practique la transparencia que el partido promueve y que este sea ejemplo de democracia en Tamaulipas.

Aseguró que su aspiración es una representación de las mujeres tamaulipecas y se centra en la promoción a la justicia hacia su género y por un Gobierno que ofrezca paz social y mejores oportunidades con equidad, inclusión e igualdad.

Tras el paso del registro, se va a determinar cuántos y quiénes cumplieron con los requisitos, ese será el primer filtro.

Ya teniendo los aspirantes que cumplieron con los requisitos, se ponderará a los mejores perfiles para poner a disposición de la militancia o ciudadanía sus nombres a través de las encuestas.

En la consulta que se hará sobre los aspirantes, vía telefónica le van a peguntar a las personas sobre diversos aspectos, que servirán para tomar la decisión.

Ninguno de los aspirantes puede saber qué empresa encuestadora va a hacer las entrevistas, para que no se contamine el proceso, o para que nadie intente contaminarlo, ya sean actores internos o externos.

Las condiciones de todos los aspirantes pueden variar de un momento a otro, por cuestiones adversas de impacto que resten popularidad o por el contrario pueden mejorar o crecer.

Sin embargo, ya tomada la decisión de quiénes entran a la encuesta, son los nombres que se van a poner a consideración de los ciudadanos vía telefónica.