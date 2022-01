Hay cariño y empatía de Brady hacia Brown

TAMPA.- Pese a todo no hay más que cariño de Tom Brady hacia Antonio Brown.

El quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay aseguró que quiere al receptor, quien quedó fuera del equipo luego de salirse semidesnudo en el tercer cuarto del partido ante los Jets de Nueva York.

«No entendí lo que estaba pasando hasta después del juego. No entendí lo que sucedió y vi después del juego que Mike (Evans) estaba tratando de hablar con Antonio y también OJ (Howard), y sé que Bruce (Arians, coach) también lo intentó. Una vez más, fue una situación muy difícil para todos los involucrados», dijo Brady en el Let’s Go! Podcast.

«Conozco a Antonio desde hace unos años, ya sabes, bastante cercano. Obviamente hemos sido compañeros de equipo y solo diría que lo quiero, me preocupo por él y tengo mucha compasión. Siento mucha empatía por las cosas que están sucediendo en su vida. Entonces, son muchos los desafíos que todos enfrentamos de vez en cuando. Creo que lo mejor es tener un sistema de apoyo, incluso fuera del futbol americano porque, una vez más, sí, somos jugadores, somos atletas, damos todo lo que podemos en el campo, pero también tenemos vidas fuera de la cancha. Y voy a seguir haciendo todo lo posible para tratar de ser un gran amigo y apoyar a Antonio y las cosas por las que está pasando».

Durante el tercer cuarto, Brown discutió con algunos compañeros, se quitó parte del uniforme y luego se dirigió a los vestuarios mientras saludaba a los aficionados.

El «espectáculo» no terminó ahí ya que el ahora ex receptor de los Bucaneros abordó un Uber y posteó en sus redes sociales cómo iba bromeando en el trayecto como si haber quedado fuera del equipo, y además perder casi un millón de dólares en bonos, fuera una gracia.

Video of Antonio Brown leaving the field after taking off his jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq

— Field Yates (@FieldYates) January 2, 2022