Hasta 20% disminuirán exportaciones por virus

CIUDAD DE MÉXICO.-El trimestre que comienza será crítico para las exportaciones mexicanas porque se espera una drástica caída, debido a la disminución mundial del comercio por la pandemia del coronavirus, señalaron el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Ambos organismos coincidieron que en tiempos normales, de marzo a junio, las ventas de México al exterior en promedio suman más de 100 mil millones de dólares, pero en este periodo se verán mermadas como consecuencia del covid-19.

El IDIC estimó que la caída de las exportaciones mexicanas puede ser del orden de 20 por ciento, de las cuales el pico más alto se verá en este trimestre.

En entrevista con MILENIO, el director general del Comce, Fernando Ruiz Huarte, explicó que a escala mundial la crisis fuerte inició a fines de febrero y principios de marzo, y por esa razón en los dos primeros meses del año hubo un aumento de 1.8 por ciento de las exportaciones mexicanas.

Refirió que 81.5 por ciento de las ventas al exterior que realiza México van al mercado de Estados Unidos (EU), mientras que al resto del mundo se exporta solo 17.5 por ciento, “de tal manera que a partir de junio debe rebotar si todo va como se espera, y la economía de Estados Unidos, la mexicana y la mundial deben empezar a retomar su crecimiento”.

Ruiz Huarte señaló que en el segundo trimestre del año, en promedio México exporta a EU entre 37 mil y 38 mil millones de dólares por mes, pero esa cifra se reducirá considerablemente por las afectaciones que presente el mercado estadunidense, es decir, si se detuvieran las ventas al exterior completamente por tres meses las pérdidas pueden ser de más de 114 mil millones de dólares.

El director general del IDIC, José Luis de la Cruz, dijo que “la baja de las exportaciones puede oscilar en caídas promedio de 15 por ciento cada mes, pero en un escenario más extremo puede llegar a 20 por ciento de abril a junio, donde existirían variaciones. En promedio cada trimestre se está exportando a EU arriba de 100 mil millones de dólares; el daño puede ser de por lo menos 20 mil mdd. En ese trimestre habrá una merma importante”.

México, con mayor caída

Sobre México será uno de los países más afectados en materia económica por el covid-19. El titular del IDIC señaló que es difícil saber qué tanto golpeará la economía; sin embargo, dijo que sí tendrá estragos, ya que el gobierno federal no ha implementado medidas contracíclicas que ayuden a disminuir el problema.

“México sí va a ser muy afectado porque depende mucho del comercio internacional; tiene un mercado interno muy débil; no se están aplicando medidas de contingencia económica; sin poder afirmar que será de los más afectados en el mundo, México corre el riesgo de vivir la mayor caída económica, superior a la de 1929”, resaltó De la Cruz.

Expuso que si no se aplican medidas contracíclicas, “sí hay riesgo de que al menos sea una caída similar a la de 1995, pero con una recuperación mucho más lenta. Además de tener una economía débil, llegó el coronavirus y no se están aplicando medidas porque básicamente el gobierno no tiene dinero”.

El país gana batalla a China

En los últimos ocho años las exportaciones de autopartes chinas a Estados Unidos mostraron un crecimiento nulo, en tanto que las ventas de México al vecino país del norte subieron 43 por ciento, informó Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La exportación de autopartes de China a EU pasó de mil 756 dólares en el valor de autopartes por carro ensamblado en 2012 a mil 733 dólares por vehículo en 2019, lo que significó un decrecimiento de 1.3 por ciento, principalmente por los aranceles que impusieron a las autopartes chinas.

En 2012 México exportó cerca de 40 mil 703 millones de dólares de autopartes a Estados Unidos y al cierre de 2019 logró exportar 70 mil 500 millones de dólares, lo que significó un avance de 73 por ciento comparado con 2012. El segundo proveedor de autopartes Estados Unidos, que es China, está lejos de México y “al mismo tiempo le estamos ganando la batalla”, explicó el presidente de ese sector en el país.

2,911 Millones de dólares fue el superávit comercial de México en febrero pasado, según el Inegi; en los dos primeros meses de 2020 la balanza comercial presentó un superávit de 495 mdd.

36,634 Millones de dólares fue el valor de la exportación de mercancías del país en el segundo mes del año.