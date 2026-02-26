Harvey Weinstein contrata a abogados de Luigi Mangione y Sean “Diddy” Combs

Harvey Weinstein bromea con fotógrafos de prensa en el tribunal penal de Manhattan mientras el jurado delibera en su nuevo juicio, el miércoles 11 de junio de 2025, en Nueva York. (Curtis Means/Pool Photo via AP)

Harvey Weinstein bromea con fotógrafos de prensa en el tribunal penal de Manhattan mientras el jurado delibera en su nuevo juicio, el miércoles 11 de junio de 2025, en Nueva York. (Curtis Means/Pool Photo via AP)

NUEVA YORK (AP) — Harvey Weinstein contrató a los abogados de Luigi Mangione y de Sean “Diddy” Combs para que lo representen en su tercer juicio por violación en Nueva York, lo que reconfigura su equipo legal después de negarse a poner fin al caso con una declaración de culpabilidad.

Los abogados Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos confirmaron el cambio en documentos judiciales presentados el martes. Sustituyen al abogado de larga data de Weinstein, Arthur Aidala, quien cedió su papel en la sala para centrarse en las apelaciones del exjefe de estudio y en asuntos civiles pendientes.

Kaplan formó parte del equipo original de defensa de Weinstein en 2018 y se espera que tenga un papel principal en su defensa en el tercer juicio, que incluye una acusación de que el productor ganador del Óscar violó a la estilista y actriz Jessica Mann en un hotel de Manhattan en 2013.

En una audiencia en enero, Weinstein insistió en que “nunca agredió a nadie” y manifestó que su “espíritu se estaba quebrando” tras casi seis años entre rejas.

El juicio, aplazado desde su inicio previsto para el 3 de marzo, no ha sido reprogramado. Weinstein debe comparecer ante el tribunal el 4 de marzo para una conferencia de estado. La publicación jurídica Law360 informó primero sobre la reestructuración del equipo legal.

Kaplan y Agnifilo representan a Mangione en sus casos paralelos estatal y federal por la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Lograron que se desestimaran los cargos de terrorismo en el caso estatal y que se prohibiera la pena de muerte en el caso federal.

Agnifilo y Geragos representaron a Combs, con lo que obtuvieron un veredicto dividido y absoluciones en los cargos de trata sexual y asociación delictuosa, y actualmente figuran entre los abogados que defienden a los acaudalados hermanos Alon, Oren y Tal Alexander en su juicio por trata sexual en el tribunal federal de Manhattan.

Kaplan, Agnifilo y Geragos son socios del bufete de Manhattan Agnifilo Intrater.

“Harvey cree que, después de dos juicios previos sobre este asunto, una perspectiva recalibrada y un enfoque estratégico ofrecen el camino más eficaz a seguir”, dijo el portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer.

En un veredicto dividido y desordenado el pasado junio, Weinstein fue declarado culpable de practicar sexo oral por la fuerza a Miriam Haley; fue absuelto de practicar sexo oral por la fuerza a la mujer Kaja Sokola; y el jurado no tomó una decisión sobre el cargo de violación relacionado con Mann. Las deliberaciones terminaron cuando el presidente del jurado se negó a seguir participando.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que den su autorización, lo cual han hecho Haley, Sokola y Mann.

Weinstein y sus abogados argumentaron que el veredicto del nuevo juicio estuvo contaminado por disputas internas e intimidación entre los jurados. El juez Curtis Farber, quien también supervisará el tercer juicio, rechazó esa afirmación y le dijo a Weinstein en la audiencia de enero: “Tuvo un juicio justo”.

En su primer juicio, en 2020, Weinstein fue declarado culpable de violar a Mann y de obligar a Haley a practicar sexo oral, pero el máximo tribunal de Nueva York anuló esas condenas y ordenó el año pasado el nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones determinó que Weinstein se vio perjudicado por testimonios sobre acusaciones que no formaban parte del caso.

Weinstein y Aidala, quien argumentó la apelación y representó a Weinstein en su juicio original y en el nuevo juicio, parecieron llegar a un acuerdo mutuo y amistoso sobre el cambio de función del abogado.

“Nuestro trabajo no termina aquí”, dijo Aidala. “Seguiremos defendiendo enérgicamente sus intereses en los tribunales de apelación, donde confiamos en que se abordarán graves errores legales y su condena más significativa finalmente será anulada”.

Kaplan, Agnifilo y Geragos están en medio de varios casos de alto perfil, incluido el juicio estatal de Mangione, cuyo inicio está previsto para el 8 de junio, lo que podría afectar el calendario del juicio de Weinstein. Incluso sin acusadoras aparte de Mann, los fiscales han dicho que podría durar hasta cinco semanas.

Weinstein enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo por el que fue condenado: acto sexual delictivo en primer grado relacionado con Haley. El cargo no resuelto de violación en tercer grado relacionado con Mann se castiga con hasta cuatro años, menos de lo que él ya ha cumplido.

El productor ganador del Óscar ha estado encarcelado desde su condena inicial en 2020, y fue sentenciado a prisión en un caso separado en California que está apelando.