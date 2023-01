Hamlin respira solo; asiste por video a reunión de los Bills

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU.— Fue muy alentador para los jugadores de los Bills de Buffalo y el staff ver a Damar Hamlin “impresionante” como dijo el entrenador del equipo, Sean McDermott, en la junta del equipo el viernes por primera vez desde que el safety se desvaneció y tuvo que ser reanimado en la cancha.

Lo que desbordó las emociones de todos fue escuchar a Hamlin, con la boca reseca y la garganta adolorida después de que le habían retirado la sonda que lo asistía para respirar, decir suavemente: “los amo, muchachos”.

“Increíble, conmovedor”, aseguró el entrenador de los Bills el viernes, “pero en primera, sólo ver a Damar con mis propios ojos era algo que esperaba y que necesitaba ver… y ver la reacción de los jugadores, se levantaron y comenzaron a aplaudirle y gritarle algunas cosas. Fue un intercambio increíble”.

Cuatro días después de que sufriera un paro cardiaco después de hacer lo que pareció una tacleada de rutina, Hamlin, de 24 años, desde su habitación en el hospital en Cincinnati, y sus compañeros de los Bills, disfrutaron un momento de júbilo para celebrar del siguiente paso en lo que los médicos han catalogado como una recuperación destacable.

“Tenemos a nuestro muchacho, es todo lo que importa”, dijo el tackle izquierdo Dion Dawkins.

“El ver la cara del muchacho, el verlo sonreír y verlo así en la cámara”, dijo Dawkins, flexionando sus músculos imitando a Hamlin, “representa todo. Y después escucharlo hablar, literalmente fue el mundo. Es todo lo que necesitábamos”.

El safety de los Bills de Búfalo está respirando por su cuenta y ya puede hablar después de que le retiraron la sonda de respiración. Y aunque todavía no hay un tiempo estimado para que sea dado de alta, los médicos que lo atienden dijeron el jueves que el que pudiera respirar por su cuenta y mostrar señales de mejora constante serían los pasos finales para que pueda ser dado de alta del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.

Hamlin se encontraba el jueves aún en estado crítico en la unidad de terapia intensiva. Fuera de comunicarse por escrito, Hamlin también podía apretar las manos de otras personas.

En un comunicado el viernes, el equipo indicó que “las funciones neurológicas se mantienen intactas y ha podido hablar con su familia y el equipo de cuidados”, El agente Ira Turner no dio más detalles en un mensaje de texto a The Associated Press. La mejoría fue informada inicialmente por The Athletic.

En un movimiento esperado y un formalismo, los Bills colocaron a Hamlin en la lista de reservas lesionados, lo que pone fin a su temporada, y activaron al cornerback novato Christian Bedford de la reserva de lesionados, que se lastimó el Día de Acción de Gracias.

“Se nos puso la piel de gallina cuando dijo ‘los amo, muchachos’”, dijo el gerente general del equipo, Brandon Beane, quien regresó a Buffalo el jueves después de pasar tres días al lado de la cama de Hamlin, junto con la familia del jugador.