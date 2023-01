Browns envían a casa a Clowney tras criticar al equipo

Clowney dejó en claro que no tiene problemas con Garrett

BEREA, Ohio, EE.UU.— La última jugada de Jadeveon Clowney con los Browns de Cleveland ocurrió fuera del campo —una crítica pública debido a la frustración y decepción.

El equipo respondió de la forma indicada.

Clowney fue enviado a casa antes del entrenamiento del viernes, un día después de que criticó al equipo y al personal de entrenamiento en una explosiva entrevista que puso fin a su segunda temporada en Cleveland antes del último encuentro ante Pittsburgh.

El entrenador Kevin Stefanski se rehusó a hablar sobre el estatus de Clowney —o dar alguna información sobre su decisión de castigar al defensive end— mientras los Browns (7-9), que siempre parecen estar en medio de un drama, se preparan para enfrentar el domingo a los Steelers (8-8).

Sin embargo, Stefanski indicó que Clowney no hará el viaje.

“Nada está por encima del equipo”, aseguró.

Molesto de que no ha tenido más participación en la defensiva de Cleveland, Clowney indicó en entrevista el jueves con cleveland.com que no sentía que lo apreciaban y que estaba “95% seguro” que no volvería para una tercera temporada.

Aseguró que los Browns le han dado preferencia al defensive end elegido al Pro Bowl Myles Garrett y que estaban sólo enfocados en llevarlo al Salón de la Fama. Agregó que necesitar con alguien “que cree en mí y en mi habilidad”.

Clowney dejó en claro que no tiene problemas con Garrett, quien suma 15 capturas.

Garrett indicó que entiende que Clowney quería ser más productivo, pero que le decepcionó la manera en la que su compañero se expresó.

“Este es nuestro equipo”, indicó Garrett. “Es un hermano. Es mi compañero y me hubiera gustado que lo hubiéramos podido hablar de hombre a hombre y a los entrenadores, nos podría haber sentado y tener la conversación y así lo hubiera manejado yo probablemente”

Garrett dijo que su relación con Clowney sigue siendo “cordial” y no se tomó el comentario a pecho.

Clowney revivió su carrera con nueve capturas la temporada pasada. Al inició de la campaña expresó su decepción de que los Browns le cambiaran su asignación en los duelos para darle más enfrentamientos favorables a Garrett.

Clowney se presentó a las instalaciones de los Browns y asistió a una reunión de posición con otros linieros antes de que le pidieran que se retirara.

El drama alrededor de Clowney es parecido a la complicada situación que se vivió la campaña anterior con Odell Beckham Jr., quien fue suspendido por los Browns y eventualmente lo canjearon tras semanas de drama.

Clowney fue la primera selección de Houston en 2014. Pasó cinco años con los Texans antes de disputar un año con Seattle y Tennessee.