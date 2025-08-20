Hallan sin vida a hombre en carretera a Piedras Negras

La víctima, identificada como Carlos Enrique, de 40 años, fue localizada por un familiar en el kilómetro 7.5; autoridades investigan el caso y llaman a buscar apoyo psicológico

Las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la autopsia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la autopsia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La mañana de este martes se reportó al número de emergencias 9-1-1 el hallazgo de una persona sin vida en el kilómetro 7.5 de la carretera a Piedras Negras, a la altura de la tienda “La Pasadita”, en esta frontera.

El occiso fue identificado como Carlos Enrique, de 40 años, residente de la colonia Arboledas y quien trabajaba como transfer. Vestía playera roja, pantalón corto negro y tenis en color rojo con blanco.

Una prima de la víctima, que pasaba por el lugar para atender unos animales de crianza, fue quien lo encontró y notificó de inmediato a la familia. El padre y la hermana de Carlos Enrique acudieron al sitio para reconocerlo.

En el área se localizó una camioneta Ford gris, sin placas de circulación, en cuyo interior se halló un gafete a nombre del fallecido. Según las primeras indagatorias, el hombre se habría quitado la vida colgándose de un árbol.

Al sitio arribaron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia dieron fe de los hechos.

Las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la autopsia.

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a la víctima a tomar esta decisión, sin embargo, las autoridades reiteraron la importancia de buscar ayuda psicológica en situaciones de crisis.

En Nuevo Laredo, las personas que atraviesan por cuadros de depresión o pensamientos suicidas pueden comunicarse a la línea de emergencias 9-1-1 o acudir al Centro de Salud Mental y Adicciones (CESAME), donde se brinda atención gratuita y especializada. También se cuenta con la línea nacional de apoyo a la salud mental 800 822 3737, disponible las 24 horas del día.