Cómo estas estrellas impulsan a sus equipos en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela, Nevada, Taiwán y Connecticut mantienen paso invicto gracias a actuaciones dominantes de sus jóvenes peloteros, que combinan pitcheo imparable y ofensiva oportuna rumbo a las semifinales

Juan Reyes, de Venezuela, lanza ante Puerto Rico en el juego del miércoles 13 de agosto de 2025, en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas (AP Foto/Jared Freed)

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvania.-— Juan Reyes ha lanzado dos juegos completos sin permitir carreras por Venezuela. Garrett Gallegos aún no ha permitido que un oponente anote ante Nevada.

Liu Wei-Heng ponchó a los tres bateadores en entradas consecutivas por Taiwán. Tommy D’Amura desató una andanada de bateo que mantuvo viva la racha de Connecticut.

Peloteros brillantes están dando un gran apoyo a los cuatro equipos invictos en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se enfrentan en juegos este miércoles para obtener un lugar en las semifinales del fin de semana.

Juan y su curva ayudan a Venezuela

Reyes ponchó a nueve adversarios en cada uno de sus juegos sin permitir carreras, un comienzo dominante para la racha de Venezuela en Williamsport.

“Estoy contento con los resultados que he estado obteniendo”, dijo el joven pelotero. Y esbozando una sonrisa, mencionó que le gustaría buscaruna tercera blanqueada consecutiva.

Hizo 77 pitcheos, lo que significa que no es elegible para lanzar en el juego de Venezuela en el grupo internacional contra Taiwán. Se espera que regrese para el encuentro posterior a ése, que podría ser para determinar al ganador del grupo internacional.

El resto del cuerpo de lanzadores de Venezuela también ha sido dominante. En su segundo juego, Andrés Reyes Querales lanzó cinco entradas y ponchó a siete bateadores, con lo que ayudó a que Venezuela se convirtiera en el primer equipo desde 2021 en dejar en blanco a sus primeros tres oponentes.

“Sabemos que vamos a tener juegos difíciles, pero tenemos la confianza para seguir adelante y enfrentar cada desafío”, expresó el manager Luis Bermúdez.

Garrett y su collar de la suerte

Gallegos recibió un paquete inusual de otro equipo de Pequeñas Ligas de Nevada unos días antes de un duelo contra Carolina del Sur: un collar adornado con rojo, blanco y azul, y destinado a traer buena suerte.

Le ha funcionado hasta ahora: ponchó a 12 contra Carolina del Sur, la mayor cantidad de un lanzador de Nevada en Williamsport.

“Mi brazo se sentía increíble hoy”, comentó. “Cuando estaba calentando, sólo pensé para mí mismo, no hay manera de que vaya a permitir carreras hoy”.

Y lo logró. Solo toleró cinco hits.

Cuando Gallegos alcanzó el máximo de 85 lanzamientos y se movió a la tercera base, la multitud en el Estadio Lamade se puso de pie para brindarle al joven de 12 años una ovación. Fue un duelo de lanzadores en que Joe Giulietti laboró seis entradas sin hits, lo que alimentó la motivación de Garrett.

“Me encanta la tensión”, dijo Garrett.

Carolina del Sur no pudo colocar a nadie más allá de la segunda base y Nevada finalmente ganó en entradas extra después de que Cutter Ricafort conectó el sencillo ganador.

“No jugamos contra el tiempo, jugamos contra los outs y por la capacidad de mantenernos mentalmente fuertes, mantener el enfoque y la disciplina lanzamiento por lanzamiento”, dijo el manager de Nevada, TJ Fechser.

La capacidad de concentración de Liu El manager de Taiwán, Lai Min-Nan, pensó que Liu era su mejor alternativa contra el rival del lunes, Aruba. La estrategia funcionó.

En cuatro entradas y dos tercios, ponchó a 11 bateadores y sólo permitió tres hits. Unicamente tres bateadores de Aruba se embasaron en las primeras cuatro entradas. Liu ponchó a los tres bateadores en la segunda y tercera entradas.

“Quiero maximizar a cada jugador, ya sea con la curva o la recta”, manifestó Min-Nan. “Asigno diferentes lanzadores dependiendo del oponente”.

Liu ni siquiera es el lanzador más rápido del equipo. Lin Chin Tse, quien lanzó en la victoria de Taiwán 3-0 sobre México, puede lanzar a 80 mph.

Enfrentó a un bateador en el juego del lunes y lo ponchó, con las bases llenas.

“He estado muy satisfecho con nuestro cuerpo de lanzadores”, dijo Min-Nan. “Probablemente éste sea el cuerpo de lanzadores más completo que he tenido”.

Tommy impulsa la ofensiva de Connecticut

Connecticut es el primer equipo de la región Metro en ganar tres juegos desde que el área se agregó como parte de una expansión a 20 equipos de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 2022. La victoria más reciente fue una paliza de 13-1 sobre Dakota del Sur el lunes.

El equipo de Fairfield iba perdiendo antes de que D’Amura conectara el primer hit de Connecticut: un triple impulsor al jardín central.

“Sentí que ése era el momento en que sabíamos que estábamos de vuelta en el juego, y teníamos tanto impulso que sabía que íbamos a seguir anotando y que Luca (Pellegrini) iba a dominar la zona”, dijo Tommy.

Los maderos del equipo cobraron vida en la sexta entrada, cuando 12 bateadores consecutivos se embasaron, empatando un récord de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Se anotaron diez carreras, y Tommy casi sacó la pelota del parque.

Rebotó justo antes de la pared del jardín derecho. Como tercer bateador en la alineación, sus tres carreras impulsadas lideraron al equipo.

“Siempre les dije a los chicos, en la primera práctica, que tenemos un objetivo”, dijo el manager Brian Palazzolo. “Los equipos, al menos en Connecticut, sabían quiénes éramos. Teníamos que jugar el mejor béisbol que pudiéramos jugar día tras día. Así que si pudiéramos jugar de esa manera aquí, estaremos bien”.