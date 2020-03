Hallan nuevos casos

NUEVO LAREDO, TAM.- Dentro de las actividades de salud en los varones que llevó a cabo en el mes de febrero el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), realizaron 109 asesorías y métodos entregados de lo que es la planificación familiar, además de 108 pruebas de antígeno prostático.

El doctor Gabriel Mancillas Salinas director del nosocomio ubicado en Bolívar y Reynosa, mencionó que de estas últimas cifras solamente resultó una positiva, lo que indica que el paciente tiene una alteración prostática la cual no indica que pueda ser maligna o benigna, por lo que se le harán otros estudios más a fondo.

“Los valores normales del antígeno son de 0 a 4 unidades, pero si el varón lo trae en 4.5, lo más probable es que sea una leve infección prostática, o un leve crecimiento de la próstata, por ello se le harán biopsias y tomografias que den un resultado más exacto”, señaló.

Agregó que también realizaron la aplicación de 150 reactivos contra la influenza, 34 vacunas contra la Neumococo, además de 159 chequeos, donde encontraron 67 pacientes positivos para hipertensión arterial, en cuanto a la toma de glucosa realizaron 156, dando positivos 58 pacientes como diabéticos.

Destacó que además se impartieron pláticas de lo que son las enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, obesidad, influenza y próstata, estas acciones también van encaminadas a hacer conciencia en la derechohabiencia y en la población en general, en lo que es la prevención.

Precisó que muchas personas al no acudir por lo menos cada año a checarse con su médico, son afectadas por la diabetes o hipertensión y no saben que ya tienen este padecimiento, por lo que en un futuro van a encontrar un pacientes con problemas que va a causar incapacidades y gastos a un sistema de salud.

Mancillas Salinas destacó que al descuidarse las personas luego entran en la etapa de medicamento, pero ahí no termina porque con el paso del tiempo se presentan las complicaciones, donde no solamente se afectado el paciente si no también el entorno en que vive, que es la familia.

“La recomendación para la población en general es que tengan un chequeo anual tanto el hombre como la mujer a partir de los 40 años, y más se hay antecedentes en la familia sobre alguna enfermedad crónica, es muy recomendable un chequeo anual para detectar a tiempo algún padecimiento”, concluyó.