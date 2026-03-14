Hallan a mujer sin vida en la colonia Francisco Villa

Los agentes localizaron el cuerpo de Angelina de la “P”, de 65 años de edad

NUEVO LAREDO, TAM .- Una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Francisco Villa, hecho que movilizó a agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a paramédicos de Protección Civil.

El reporte fue atendido por autoridades luego de que se informara sobre una persona inconsciente dentro de una vivienda del sector. Al ingresar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de Angelina de la “P”, de 65 años de edad, tendido en el área de la sala del domicilio.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención médica, sin embargo, tras la revisión correspondiente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, la mujer había presentado malestares en días recientes, por lo que había acudido a consulta médica. También señalaron que recientemente se había sometido a una cirugía, situación que podría estar relacionada con su estado de salud previo.

Durante la inspección realizada por las autoridades no se apreciaron signos visibles de violencia en el cuerpo ni en el interior del inmueble.

Agentes de la Policía Investigadora realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos para integrar el informe del caso y dar seguimiento al procedimiento legal correspondiente.