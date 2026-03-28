Hallan a hombre sin vida en patio de vivienda en colonia Los Arcos

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre fue localizado sin vida en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Los Arcos, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a personal de Protección Civil.

El reporte fue recibido por las autoridades en un inmueble situado en la calle Río Elva número 1217, en el cruce con la calle Arteaga. De acuerdo con la información recabada en el lugar, familiares observaron a una persona suspendida en el patio del domicilio, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al sitio a las 14:35 horas. Al arribar, localizaron un predio delimitado por una barda perimetral construida con madera y lámina. Dentro del terreno se encuentra un cuarto pequeño habilitado como dormitorio y un patio de terracería con un árbol en el centro.

A simple vista, los agentes observaron el cuerpo sin vida de un hombre suspendido de una rama del árbol mediante un cable de color blanco. En el lugar también se encontraba el propietario del predio, identificado como Luis Alberto “O”, quien manifestó que al salir por la mañana a trabajar vio al hermano de su padrastro, identificado como Jesús “D”, de 62 años, pero no notó alguna situación inusual.

Según su declaración, al regresar a su domicilio encontró al hombre suspendido del árbol, por lo que realizó el llamado al número de emergencias. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y le indicaron permanecer en el sitio en espera de las autoridades ministeriales.

El propietario del inmueble señaló que el hombre había llegado al domicilio tres días antes para solicitar alojamiento, debido a problemas familiares que atravesaba en ese momento.

Personal ministerial tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado para la práctica de los estudios periciales correspondientes.

Autoridades de salud recuerdan que en situaciones de crisis emocional o pensamientos relacionados con hacerse daño, es posible solicitar apoyo especializado. En México se encuentra disponible la Línea de la Vida, que brinda atención psicológica gratuita las 24 horas del día a través del 800 911 2000, así como el número de emergencias 911, donde se puede canalizar a servicios de atención y apoyo profesional. También es posible buscar orientación en centros de salud, hospitales públicos y unidades de atención psicológica.