Arriban a La Habana veleros con ayuda tras desaparición por mal clima

Uno de los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria organizada por activistas de una ONG internacional, que partió de México, llega a La Habana, Cuba, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Uno de los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria organizada por activistas de una ONG internacional, que partió de México, llega a La Habana, Cuba, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

LA HABANA.- Dos veleros que desaparecieron transportando ayuda humanitaria desde el sur de México a Cuba arribaron a La Habana el sábado, horas después que la Armada mexicana anunciara su localización y tras días de quedar incomunicados debido al mal tiempo.

Las naves llamadas “Friendship” y “Tiger Moth” entraron suavemente a la Bahía capitalina la tarde del sábado y fueron recibidas en la terminal de cruceros por las autoridades, constó The Associated Press.

La Armada de México había anunciado más temprano el sábado que localizó los dos catamaranes con nueve personas a bordo, desaparecidos cuando se dirigían a Cuba para entregar ayuda humanitaria a la isla, que padece una severa crisis.

La Secretaría de Marina indicó en un comunicado que las dos embarcaciones tipo catamarán fueron avistadas el 27 de marzo por una aeronave tipo Persuader a 80 millas náuticas (148 kilómetros) al noroeste de La Habana, y que un buque mexicano mantuvo comunicación vía radio con los tripulantes cuando se dirigía hacia la zona para brindarles apoyo.

“He pasado la mayor parte de mi vida en barcos equipados únicamente con radios VHF, por lo que nunca estuvimos en ningún peligro grave”, explicó el estadounidense Adnaan Stumo, uno de los coordinadores y quien bajó del “Friendship”. “Simplemente tuvimos que tomar una ruta más larga hacia el norte para salvaguardar la seguridad de la embarcación y conseguir un buen ángulo de navegación a lo largo de la costa norte, rumbo a La Habana”.

“Nos alegra haber llegado y haber traído la ayuda humanitaria”, agregó Stumo.

Las dos naves zarparon el 20 de marzo de Isla Mujeres, en el estado sureño de Quintana Roo, hacia la isla caribeña y en el trayecto se perdió comunicación con ellos. Desde el 26 de marzo, la Armada mexicana activó un plan de búsqueda para localizar las embarcaciones con personas a bordo de diferentes nacionalidades.

Según las autoridades navales los dos catamaranes se retrasaron en llegar a su destino debido a “condiciones meteorológicas no favorables”.

Las naves formaban parte de una flotilla de la organización Nuestra América Convoy que la semana pasada envió un barco con ayuda a Cuba para apoyar a sus pobladores en medio de la crisis que enfrentan tras el endurecimiento del cerco comercial y petrolero por parte de Estados Unidos.

Un portavoz de Nuestra América Convoy dijo que les tranquilizaba que la Armada mexicana haya localizado las dos embarcaciones y que las tripulaciones se encontraban a salvo.

Un primer barco del Convoy Nuestra América con 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas, arribó el 24 de marzo a La Habana.